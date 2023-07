Hanoi (VNA) – Le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti qui se sont réunis vendredi à Hanoi sous la présidence du secrétaire général du Comité central du Parti, Nguyên Phu Trong, ont souligné la nécessité de garder le cap de la stabilisation macroéconomique.

Vue de réunion du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti, à Hanoi, le 21 juillet. Photo: VNA



Il importe de poursuivre l’objectif de maintien de la stabilité macroéconomique, de maîtrise de l’inflation, de promotion de la croissance et d’assurance des grands équilibres de l’économie, ont-ils indiqué, se penchant sur sur la situation socio-économique au cours des six premiers mois, les tâches et solutions pour le deuxième semestre.

Le Politburo a demandé, après l’écoute d’un rapport du Comité chargé des affaires du Parti au sein du gouvernement, de poursuivre la mise en œuvre des politiques budgétaires ciblées, la politique monétaire proactive et flexible, étroitement coordonnée avec les politiques budgétaires et commerciales et la falicitation d’accès aux capitaux pour stimuler l’activité économique et promouvoir les moteurs de croissance.

Selon le rapport du Comité chargé des affaires du Parti au sein du gouvernement, au cours du premier semestre, la stabilité macroéconomique a été maintenue, l’inflation maîtrisée. Les grands équilibres ont été assurés, la dette publique, la dette gouvernementale et les dépenses budgétaires excédentaires sont bien maîtrisés. Le produit intérieur brut a cru de 3,72%.

Le Politburo a demandé de déployer de manière énergique et efficace les tâches et les solutions du programme de redressement et de développement socio-économique, et trois programmes cibles nationaux 2021-2025 sur le développement socio-économique dans les régions des minorités ethniques et montagneuses, la réduction durable de la pauvreté, l’édification de la nouvelle ruralité.

Le secrétaire général du Comité central du Parti, Nguyên Phu Trong (1er plan, au centre), le président Vo Van Thuong (à gauche) et le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) lors de la réunion. Photo: VNA



Il faut accélérer le décaissement des capitaux d’investissement publics; trouver des solutions efficaces pour garantir le fonctionnement sûr, sain et durable des marchés des obligations d’entreprises, de l’immobilier, du crédit bancaire, des valeurs mobilières, de la science et de la technologie; et assurer l’approvisionnement en pétrole et en électricité pour la production et la consommation, a-t-il indiqué.

Le Politburo a demandé de développer de nouveaux moteurs de croissance, de tirer parti des ressources extérieures pour promouvoir l’innovation, le développement de l’économie numérique, la transformation numérique ; de peaufiner les stratégies et les politiques sur le développement des filières industrielles, des énergies nouvelles, la transformation verte ; de perfectionner le cadre juridique pour le développement du marché des crédits carbone.

Il a également demandé de maintenir l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale ; de maintenir la sécurité politique, l’ordre et la paix sociaux, d’améliorer l’efficacité des affaires extérieures, de s’intégrer de manière proactive et active dans le monde, et de maintenir un environnement pacifique et stable, d’intensifier davantage la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Le Politburo a recommandé de bien faire le travail de sécurité sociale et de bien-être social ; d’assurer la stabilité de la vie de la population, de développer le marché du travail, renforcer la mise en relation réussie de l’offre et de la demande d’emploi; d’attacher de l’importance au développement global et synchrone des domaines culturels ; d’assurer l’harmonie entre le développement économique, culturel et social ; d’accélérer la mise en œuvre du nouveau programme d’enseignement général ; et d’améliorer la qualité des examens et des traitements médicaux.– VNA