Hanoi (VNA) - En 2022, surmontant les fluctuations sans précédent de la pandémie, les conflits politiques et le déclin économique mondial, l'économie du Vietnam s'est fortement redressée, devenant un point lumineux de l'économie de la région et même du monde.

Photo d'illustration/baodautu

Pour créer les bases du développement de l'économie en 2023, l'Assemblée nationale a décidé de dépenser plus de 700.000 milliards de VND en investissements publics. Photo d'illustration/TNO

Des bases solides pour que le Vietnam se développe non seulement en cette nouvelle année 2023, mais aussi dans la période 2021 - 2025, bien que les difficultés et les défis à venir soient encore plus nombreux.Dans son dernier rapport, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit qu'en 2023, 143 économies - représentant 92 % du PIB mondial - seront plus faibles que prévu. Les trois plus grandes économies mondiales (la Chine, la zone euro et les États-Unis) ralentiront sensiblement. Le risque de récession dans un contexte d'inflation élevée, d'instabilité politique croissante... est présent.Malgré les difficultés et défis, le Vietnam est entré avec confiance dans la nouvelle année 2023, avec de nouvelles attentes. Avec confiance car le Vietnam a des points d'appui solides, une base pour que l'économie continue de se redresser et d'accélérer. C'est une économie de plus de 400 milliards de dollars, avec un taux de croissance de 8,02 % en 2022, le plus élevé depuis plus d'une décennie.Si en deux ans (2020-2021), l'économie vietnamienne s'est débattu avec des difficultés, essayant de s'adapter pour maintenir la production et les activités commerciales parallèlement à la prévention et au contrôle de l'épidémie, 2022 a été marquée par une forte reprise, avec des chiffres impressionnants: 730 milliards de dollars de commerce extérieur, 11,2 milliards d’excédent commercial, hausse de 9,8% du revenu par habitant,…Et surtout, c'est l'effort et la détermination d'un gouvernement actif et courageux, le consensus de tout le système politique et la position internationale du Vietnam qui continue d'être fortement affirmée et consolidée.En 2023, année charnière du Plan quinquennal 2021-2025, une série de solutions seront mises en œuvre pour "résoudre" les difficultés et les défis et profiter des opportunités de développement. Les moteurs de la croissance, dont l'investissement, l'import-export, la consommation, et même la réforme des institutions, l'amélioration de l'environnement d'investissement et des affaires, etc. seront également promus.Pour créer les bases du développement de l'économie en 2023, l'Assemblée nationale a décidé de dépenser plus de 700.000 milliards de VND en investissements publics. Les projets d'infrastructures stratégiques, en particulier les infrastructures de transport clés, telles que l'autoroute Nord-Sud à l'Est, les routes côtières, la rocade n°4 de Hanoï, la rocade n°3 de Hô Chi Minh-Ville seront également mis en œuvre.Cela créera non seulement un moteur de croissance pour 2023, la croissance économique du Vietnam dépendant encore fortement des investissements, mais surtout contribuera à synchroniser et à moderniser progressivement le système d'infrastructures en créant de nouveaux corridors et espaces de développement pour l'économie.Le programme de relance et de développement socio-économique continuera également d'être promu en 2023 pour réduire les coûts, soutenir les flux de trésorerie pour la production et les activités commerciales et promouvoir les moteurs de croissance. …Parallèlement, il continuera d'y avoir des politiques "de soutien" pour les habitants et les entreprises telles que réduction de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe de protection de l'environnement pour l'essence, etc. De nombreuses propositions ont été approuvées lors de la récente réunion de la Commission permanente de l'Assemblée nationale.Certes les difficultés sont grandes, mais les opportunités sont également nombreuses. Avec 3 ans d'expérience pour surmonter la pandémie de Covid-19, avec la cohérence et la flexibilité du gouvernement dans son fonctionnement, et l'unité de l'ensemble du système politique, l'ensemble du pays est entré dans l'année 2023 avec de nouvelles opportunités. - CPV/VNA