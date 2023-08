Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa tournée de travail dans le delta du Mékong, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé le 11 août inspecter le travail de règlement des conséquences de glissements de terrain et de l’érosion littorale dans les provinces de Ca Mau, Soc Trang, Bac Lieu et a travaillé avec les dirigeants locaux.Lors de la séance de travail, les dirigeants ont analysé la situation, donné des prévisions sur les risques et précisé des causes de glissements de terrain et d’érosion côtière dans ces localités avant de proposer des solutions pour la régler.Prenant la parole, le chef du gouvernement a souligné que le delta du Mékong était confronté à de nombreux défis tels que le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, l'intrusion de l'eau salée, la pollution de l'environnement, les inondations dans des zones urbaines... Surtout, dans le delta du Mékong, le glissement de terrain et l’érosion littorale ont touché 286 km sur le total de 744 km de côtes.

La région littrorale à Bac Lieu. Photo : VNA



Alors, il a demandé au ministère de l'Agriculture et du Développement rural d’examiner et de synthétiser les zones de glissements de terrain et d’érosion du littoral dangereuse et de définir les plans de les traiter. Le ministère du Plan et de l'Investissement assume la responsabilité de préparer les ressources financières.Il a aussi demandé au ministère d'assumer aussi la responsabilité première et de coordonner avec le ministère des Sciences et des Technologies et le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement pour mener des enquêtes sur les causes spécifiques de glissement de terrain et d’érosion côtière.Parallèlement, il faut contrôler strictement la planification et la construction d'ouvrages et de maisons le long du fleuve et des côtes, planifier les projets d'investissement fondamentaux, méthodiques et durables pour prévenir les glissements de terrain et l’ érosion littorale . -VNA