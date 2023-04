Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaille samedi 22 avril avec la Banque d’État du Vietnam (BEV), le ministère des Finances et le ministère de la Justice pour examiner et accélérer la publication de deux importantes circulaires liés au secteur financier et bancaire.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance de travail, à Hanoi, le 22 avril. Photo : VNA

En discutant du projet de circulaire sur la restructuration et le rééchelonnement de la dette et en maintenant les groupes de dettes inchangés, il a demandé à la BEV de continuer à peaufiner le document dans le sens d’élargir la couverture de la circulaire ainsi que la durée de mise en œuvre de manière appropriée.

Dans le même temps, elle est invitée à concevoir des outils pour surveiller et à inspecter la mise en œuvre en vue de responsabiliser les organismes de crédit et d’assurer une réponse politique rapide, flexible et efficace.

Concernant le projet de circulaire modifiant et complétant certaines dispositions de la circulaire n°16/2021/TT-NHNN relative à l’achat et à la vente d’obligations d’entreprises par les établissements de crédit et les succursales de banques étrangères, il a demandé la conception de mécanismes de soutien pour renforcer la confiance du marché et permettre aux établissements de crédit de racheter immédiatement des obligations d’entreprises.

En outre, des conditions favorables devraient être créées pour que les établissements de crédit investissent dans et prêtent des obligations d’entreprises afin d’augmenter l’offre, la liquidité et de développer le marché de manière sûre et efficace, a-t-il indiqué.

Une vision de la séance de travail, à Hanoi, le 22 avril. Photo : VNA Une vision de la séance de travail, à Hanoi, le 22 avril. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a chargé la BEV de continuer à ordonner aux banques commerciales de réduire leurs taux d’intérêt de manière appropriée pour soutenir les personnes et les entreprises, d’accomplir rapidement les tâches assignées dans la résolution du gouvernement sur plusieurs solutions pour éliminer les difficultés et promouvoir le développement sûr, sain et durable du marché immobilier.

La BEV a également été invitée à soumettre rapidement un plan de restructuration des institutions de crédit faibles, en particulier la Banque commerciale par actions de Saigon (SCB), à travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Construction pour déployer efficacement l’enveloppe de crédit de 120 billions de dôngs (5,2 milliards de dollars) pour la construction des logements sociaux et des logements pour les travailleurs, ainsi que d’achever prochainement l’élaboration de la loi modifiée sur les organismes de crédit pour faire face aux obstacles existants. – VNA