Le Premier ministre Pham Minh Chinh écoute une présentation sur les activités d'exploitation pétrolière et gazière. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 10 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à une conférence organisée par le Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam (Petrovietnam) pour dresser son bilan de travail en 2022 et lancer ses tâches en 2023.



Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, y a envoyé des fleurs de félicitations.



En 2022, Petrovietnam a réalisé de nombreuses réalisations impressionnantes, dont un record de production de pétrole brut avec 8,98 millions de tonnes, un chiffre d'affaires total de 931,2 billions de dongs, un bénéfice avant impôts consolidé de plus de 82.000 milliards de dongs et une contribution de 170,6 billions de dongs au budget de l’Etat.



Pour 2023, le groupe s’efforce d’atteindre un chiffre d’affaires total de 677,7 billions de dongs et une contribution de 78,3 billions de dongs au budget de l’Etat...



Lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les réalisations de Petrovietnam en 2022. Il a encouragé le Groupe à redoubler d’efforts pour apporter une contribution majeure à la sécurité énergétique nationale et à la réponse à la demande nationale en pétrole, électricité et engrais. Il lui a demandé de collaborer étroitement avec les organes compétents dans la mise en œuvre des plans pour assurer la défense nationale et la sécurité économique des activités pétrolières et gazières.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a en outre insisté sur la nécessité de se concentrer sur la transformation numérique, la transformation énergétique et le développement de l'économie circulaire… Il a également demandé aux organes compétents d’assister Petrovietnam dans la mise en oeuvre de ses tâches en 2023.



A cette occasion, le chef du gouvernement a remis des distinctions à des collectifs et individus de Petrovietnam ayant eu des réalisations exceptionnelles.-VNA