Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité directeur du gouvernement pour la réforme administrative, a présidé le 14 novembre à Hanoï la 6e réunion du Comité. La réunion s'est tenue en ligne entre le gouvernement et le Comité populaire des 63 villes et provinces.En conclusion de la réunion, le Premier ministre a affirmé que le travail de direction et de gestion de la réforme administrative s'est concentré sur les questions clés, en particulier celles qui posent de nombreux problèmes. La réforme administrative a donc apporté de nombreux changements positifs.Le gouvernement et le Premier ministre ont promulgué des résolutions, des directives et des dépêches officielles appelant à l'accélération du décaissement du fonds d'investissement public, à l'amélioration de l'environnement d'investissement et de commerce des obligations d'entreprises, à la réforme des procédures administratives, au renforcement de la discipline et de l'ordre. Toutes les localités ont perfectionné leur Comité directeur pour la réforme administrative.L'attention particulière a été accordée à la réforme institutionnelle et à l’élaboration de la loi. Depuis le début de l'année, le gouvernement a soumis de nombreuses lois à l'Assemblée nationale, a tenu huit réunions thématiques sur l'élaboration de la loi et publié 79 décrets.La réforme des procédures administratives et l'amélioration de l'environnement de l’investissement et des affaires ont été encouragées. La réforme de l’appareil organisationnel a été mise en œuvre de manière drastique, avec de nombreux changements positifs.La transformation numérique nationale et l’édification d'un gouvernement numérique ont été mises en œuvre de manière drastique et pratique, notamment la publication de documents mettant en œuvre la Loi sur les transactions électroniques, l’amélioration de la qualité des services publics.Le chef du gouvernement a franchement souligné certaines limites comme la conscience et la responsabilité, en particulier celles des dirigeants n’étant pas élevées ; la direction et l'administration dans certains ministères, administrations et localités n'étant pas encore drastique. Les mécanismes et les politiques restent contradictoires et se chevauchent. La coordination entre des agences et des unités laissent encore à désirer.Concernant les tâches et les solutions dans les temps à venir, Pham Minh Chinh a demandé aux membres du Comité de promouvoir leur rôles de direction pour achever la tâche de réforme administrative en 2023, en se concentrant sur six contenus essentiels : réforme institutionnelle, réforme des procédures administratives, réforme de l'appareil administratif de l'État, réforme de la fonction publique, réforme des finances publiques et édification et développement de l'administration électronique, du gouvernement numérique. - VNA