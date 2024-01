Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré vendredi 5 janvier qu’en cette année de percée cruciale pour la mise en œuvre réussie du plan quinquennal 2021-2025, le gouvernement a défini le thème "Discipline responsable, initiative opportune, innovation accélérée, efficacité durable" avec l’esprit des "cinq déterminations et dix groupes de tâches et solutions clés.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence, à Hanoi, le 5 janvier. Photo: VNA

Il a fait ces remarques lors d’une conférence nationale en ligne pour faire le bilan de 2023 et déployer les tâches pour 2024 du gouvernement et les administrations locales, à laquelle ont assisté le président de la République Vo Van Thuong, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, la membre du Politburo, permanente du Secrétariat et présidente de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti Truong Thi Mai.



Le chef du gouvernement a souligné les grandes réalisations obtenues par le pays en 2023, notamment la macroéconomie stabilisée, l’inflation maîtrisée, les grands équilibres garantis, les investissements dans le développement servant de moteur de croissance, la stabilité politique et sociale maintenue, la défense nationale et la sécurité assurées de même que l’ordre et la paix sociaux, et les affaires étrangères et l’intégration internationale en étant le point culminant.



Ces réalisations sont le fruit du leadership et de la direction judicieuses et opportunes du Comité central du Parti, notamment du Politburo et du Secrétariat ayant en tête secrétaire général Nguyên Phu Trong ; des efforts du système politique ; de la coordination harmonieuse entre l’Assemblée nationale et le gouvernement, entre les Comités populaires et les Conseils populaires à tous les niveaux ; de l’engagement, du soutien et de la participation actifs de la population et de la communauté des entreprises ; de l’attention et de l’aide des amis internationaux, a-t-il affirmé.



Considérant que 2024 revêt une signification particulièrement importante pour la mise en œuvre réussie du Plan quinquennal 2021-2025 et analysant le contexte de la situation de 2024, il a demandé aux administrations, secteurs et localités de s’en tenir aux conclusions et résolutions du Parti, du gouvernement, de l’Assemblée nationale, et de les concrétiser pour mettre en œuvre des objectifs et des tâches spécifiques pour 2024.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ainsi souligné les "cinq déterminations", à savoir celles à surmonter les difficultés et les défis dans tous les domaines ; à ne pas dire "non" ni "difficile" ni "oui" mais sans agir ; à protéger les fonctionnaires qui osent penser et agir pour le bien commun, à penser, à dire et à agir de manière honnête pour produire de vrais résulats dont le peuple bénéficient réellement ; à éliminer les difficultés, à promouvoir la production et les affaires, à garantir que les citoyens et les entreprises bénéficient des régimes, des politiques et des résultats obtenus ; et à tout mettre en œuvre pour obtenir les meilleurs résultats en 2024.



Il a indiqué dix groupes de tâches et solutions clés. Premièrement, donner la priorité à la promotion de la croissance, au maintien de la stabilité macroéconomique, au contrôle de l’inflation et à la garantie des grands équilibres de l’économie ; promouvoir les moteurs de croissance traditionnels (investissement, exportation, consommation) tout en développant de nouveaux moteurs de croissance (connectivité régionale, science et technologie, innovation, transformation numérique, transition verte, industries et domaines émergents (semi-conducteurs, hydrogène) ; consolider les marchés traditionnels tout en développant de nouveaux marchés (EAU, Afrique, Amérique latine) ; accélérer le décaissement des investissements publics et des programmes cibles nationaux ; et économiser 5% des dépenses et à augmenter les recettes du budget de l’État d’au moins 5%.



Deuxièmement, promouvoir la mise en œuvre radicale, synchrone, substantielle et efficace des avancées stratégiques ; soumettre à l’Assemblée nationale pour adoption la Loi foncière (modifiée), la Loi sur les organismes de crédit (modifiée) ; s’efforcer de réduire d’au moins 10% les coûts liés au respect des procédures administratives et des réglementations commerciales ; accélérer la construction de projets de transport clés, en particulier l’aéroport international de Long Thành ; soumettre aux autorités compétentes pour approbation la politique d’investissement pour le projet de ligne à grande vitesse Nord-Sud ; déployer efficacement le Plan national de développement de l’électricité VIII ; intensifier le développement de ressources humaines de qualité visant l’objectif de former 50.000 à 100.000 personnels de haute qualité pour l’industrie des semi-conducteurs d’ici 2030.



Troisièmement, se concentrer sur la restructuration efficace et substantielle de l’économie associée au renouvellement du modèle de croissance dans le sens du verdissement, de la durabilité ; développer l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire et d’autres secteurs et domaine émergent ; s’efforcer d’augmenter l’indice de la production industrielle de 7 à 8% en 2024 et d’exporter des produits de haute technologie représentant plus de 50% de la valeur totale des exportations ; mettre en œuvre le programme de culture d’un million d’hectares de riz à faible émission de carbone ; et porter à 80% le nombre des communes néorurales d’ici fin 2024 ; restructurer radicalement le système des organismes de crédit et traiter les créances non performantes.

Vue de la conférence, à Hanoi, le 5 janvier. Photo: VNA



Quatrièmement, développer fortement les domaines culturel et social ; assurer la sécurité sociale et améliorer la vie matérielle et spirituelle du peuple ; se concentrer sur l’élaboration et la soumission pour promulgation du programme cible national sur le développement de la culture et des industries culturelles ; déployer de manière drastique et efficace le projet de construction d’au moins un million de logements sociaux ; s’efforcer d’en achever au moins 130.000 logements en 2024 ; mettre en œuvre la réforme de la politique salariale du secteur public et continuer à réaliser la réforme salariale dans le secteur hors-étatique.



Cinquièmement, renforcer la gestion des ressources et la protection de l’environnement, donner la priorité à l’allocation de ressources pour prévenir, lutter et surmonter les conséquences des catastrophes naturelles et répondre au changement climatique ; déployer de manière drastique et urgente le programme d’action pour mettre en œuvre les engagements de la COP28 et la Déclaration politique sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) ; achever le Plan d’aménagement national des espaces marins.



Sixièmement, revoir et perfectionner les institutions, les mécanismes, les politiques, l’organisation des connexions régionales et promouvoir le développement économique régional ; mettre en œuvre efficacement les résolutions du Politburo sur six régions socio-économiques ; accélérer le développement urbain ; s’efforcer d’atteindre un taux d’urbanisation national supérieur à 43,7% en 2024.



Septièmement, consolider et renforcer la défense et la sécurité nationales, assurer l’ordre et la paix sociaux ; renforcer la prévention et la lutte contre la corruption, la négativité et le gaspillage.

Huitièmement, continuer à promouvoir de manière globale les affaires étrangères et l’intégration internationale ; se concentrer sur l’élaboration et la mise en œuvre efficace de programmes et de plans d’action concrétisant les engagements internationaux, les accords internationaux et les accords de libre-échange ; améliorer l’efficacité et promouvoir le rôle de la diplomatie économique ; promouvoir la diplomatie culturelle ; mener à bien le travail d’information extérieure et de protection des citoyens.

Neuvièmement, renforcer le travail d’information et de communication et créer un consensus social ; renforcer le contrôle, la surveillance et la contradiction politique ; assurer une coordination étroite entre le gouvernement, les ministères, les branches et les localités avec le Front de la Patrie, les organisations socio-politiques et les organisations populaires ; bien mettre en œuvre les principes de démocratie à la base ; consolider constamment le bloc de grande union nationale.



Dixièmement, concernant les tâches des localités, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé d’accélérer dès le début de l’année le décaissement des capitaux d’investissements publics, trois programmes cibles nationaux ; se concentrer sur la résolution des problèmes liés aux mécanismes, aux politiques préférentielles, aux procédures juridiques, au dégagement des sites ; dégager les difficultés pour l’activité économique ; accélérer la réforme des procédures administratives ; attacher de l’importance à l’assurance de la sécurité sociale et de la vie de la population, à la défense et à la sécurité nationales ; renforcer les mesures pour assurer un Nouvel An lunaire joyeux, sain, sûr et économique. – VNA