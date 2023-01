Le Premier ministre Pham Minh Chinh passe en revue la garde d'honneur de la Sécurité publique. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté lundi 9 janvier à Hanoï, à la cérémonie marquant le 75e Journée traditionnelle de la force logistique et technique de la Police populaire (25 janvier 1948).



A cette occasion, Pham Minh Chinh a remis les Ordres de 2e et 3e classes pour la défense de la Patrie à des collectifs et particuliers; et le général Tô Lâm, ministre de la Sécurité publique, a décerné des satisfecit aux particuliers de la force logistique et technique de la Police populaire.

Chaque victoire et exploit de la force de sécurité publique populaire pour la cause de la protection de la sécurité nationale, l'ordre social et la sécurité publique, a toujours été une contribution silencieuse, efficace et pratique, a souligné le chef du gouvernement.

Le PM Pham Minh Chinh remet des Ordres de 2e et 3e classes pour la défense de la Patrie à des particuliers. Photo: VNA



Elle a activement contribué à la mise en œuvre des tâches visant à mettre en œuvre efficacement le projet de base de données nationales sur la population, le projet sur la production, la délivrance et la gestion des cartes d'identité citoyenne, le projet 06 et les services publics en ligne.

Le PM Pham Minh Chinh prend la parole. Photo: VNA



Pham Minh Chinh lui a suggéré de continuer d'innover, de valoriser la solidarité, de faire des efforts pour surmonter toutes les difficultés. En outre, il faut accélérer les investissements dans la recherche, le développement et l'application des sciences et technologies, notamment les réalisations de la 4e révolution industrielle; intensifier la production domestique et la coopération internationale, a-t-il ajouté. -VNA