Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite le 15 octobre l'Association de solidarité des moines patriotiques de Tra Vinh à la pagode Kom Pong de la ville de Tra Vinh. Photo : VNA

La fête Sene Dolta est organisée chaque année du 29e jour du 8e mois au 1er jour du 9e mois du calendrier lunaire en mémoire des ancêtres, ainsi que pour solliciter de bonnes choses auprès des vivants. Elle est l’une des trois grandes fêtes annuelles des Khmers, avec Ok om bok (culte de la lune et prière pour une bonne récolte, au milieu du 10e mois lunaire) et Chol Chnam Thmây (Nouvel An des Khmers, vers la mi-avril).Pham Minh Chinh a salué les contributions des moines et nonnes bouddhistes en général et celles du bouddhisme khmer Theravada en particulier aux réalisations du pays, affirmant que le Parti et l'État font toujours des efforts pour protéger les droits de l'homme et la liberté de croyance et de religion des personnes, notamment les Khmers Theravada.