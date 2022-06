Ha Tinh, 11 juin (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déposé de l'encens et des fleurs sur le site historique national spécial du carrefour de Dông Lôc à la mémoire des martyrs héroïques qui ont sacrifié leur vie pour la libération nationale, lors de son voyage de travail le 11 juin dans la province centrale de Ha Tinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend hommage aux martyrs héroïques de la province de Ha Tinh. Photo : VNA

Situé à 20 km de la ville de Hà Tinh, Dông Lôc était, pendant la guerre contre l’armée américaine, la porte de communication entre le Nord et la piste Hô Chi Minh. Les avions américains y ont largué une énorme quantité de bombes. Ce tronçon de route de moins de 20 km a été à lui seul la cible de 2.057 bombardements.

C'était la route empruntée par les camions transportant des soldats, de la nourriture, des armes et des munitions du Nord vers les champs de bataille du Sud.

Le même jour, le Premier ministre a rendu visite à la Mère héroïne Nguyen Thi A dans la ville de Ha Tinh. Il a affirmé que le Parti, l'Etat et le peuple se souviennent toujours des mérites et des sacrifices des soldats blessés et malades, des martyrs et des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.

Le chef du gouvernement a espéré que la Mère héroïne de 97 ans prendrait bien soin de sa santé, continuerait à éduquer ses enfants et petits-enfants et encourageraiit la population locale à préserver et à promouvoir les traditions révolutionnaires, contribuant à mener Ha Tinh et le pays vers plus de prospérité.

Il a également rendu visite à Nguyen Van Minh, un fonctionnaire révolutionnaire de la première heure, vivant dans le canton de Thach Ha, district de Thach Ha.

Le Premier ministre a demandé aux autorités locales de prêter attention à la vie matérielle et spirituelle des familles bénéficiaires des politiques sociales et de ceux qui ont rendu des services à la cause révolutionnaire de la nation.- VNA