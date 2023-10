Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé mercredi une rencontre entre la permanence du gouvernement et des représentants des hommes d'affaires vietnamiens à l'occasion de la Journée des entrepreneurs vietnamiens le 13 octobre,

Le gouvernement s'engage à accompagner la communauté des entreprises vietnamiennes pour les aider à traverser cette période difficile de l'économie mondiale, a déclaré Pham Minh Chinh.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Les entreprises vietnamiennes doivent renforcer leurs liens de coopération, améliorer leur résilience et leur compétitivité pour s'intégrer aux marchés régionaux et internationaux, a-t-il souligné. Il a également souligné la nécessité de restructurer les modèles de production, de s'engager dans des pratiques plus écologiques, numériques et circulaires pour répondre aux nouvelles exigences de la conjoncture économique mondiale.



De plus, Pham Minh Chinh a souligné l'importance de multiplier les études de marché, de diversifier les partenaires commerciaux, de proposer des produits de qualité et de diversifier les chaînes de production, tout en veillant à garantir les intérêts des travailleurs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Le Premier ministre a également demandé de promouvoir une application des sciences et des technologies, de créer un écosystème de startups et d'innovation, renforcer le lien entre l'offre et la demande de main-d'œuvre, former et favoriser les ressources humaines, en particulier les ressources humaines de haute qualité, promouvoir la transformation numérique, et encourager fortement le développement des entreprises de l'industrie nationale, en particulier dans les domaines de l'industrie manufacturière et de la haute technologie, de l’industrie des technologies de l’information, formant des chaînes d’approvisionnement et des chaînes de valeur nationales et internationales.

Le Parti, l'État et le peuple sont toujours l’appui et ont une confiance pour le développement des entreprises et des entrepreneurs vietnamiens, a conclu le chef du gouvernement. - VNA