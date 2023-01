Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la directrice générale adjointe du FMI, Antoinette Sayeh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 10 janvier à Hanoï la directrice générale adjointe du Fonds monétaire international (FMI), Antoinette Sayeh, qui effectue une première visite de travail au Vietnam.



A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié les organisations internationales, dont le Fonds monétaire international, pour leur soutien au Vietnam. Il a informé Antoinette Sayeh du contrôle efficace du COVID-19 au Vietnam, des réalisations du pays en matière de reprise et de développement socio-économiques, dont une croissance de 8,02% en 2022.



La directrice générale adjointe du FMI a affirmé l’importance des relations entre son organisation et le Vietnam. Appréciant les acquis socio-économiques du Vietnam, elle a estimé que le pays était l'une des économies les plus performantes de la région Asie-Pacifique et continuerait de maintenir sa croissance avec des politiques appropriées. Elle a assuré que le FMI ferait toujours de son mieux pour fournir des conseils et un soutien technique au Vietnam afin de l’aider à maintenir et promouvoir ses réalisations de ces dernières années.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam était toujours prêt à écouter les recommandations et les conseils des organisations internationales telles que le FMI et la Banque mondiale. Il a déclaré souhaiter que dans les temps à venir, les relations entre le Vietnam et le FMI deviennent un modèle pour être généralisé dans d’autres pays.-VNA