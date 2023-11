Téléconférence nationale sur le développement du tourisme. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 15 novembre une téléconférence nationale sur le développement rapide et durable du tourisme au Vietnam.



L'événement, le deuxième du genre cette année, a réuni des représentants de 63 villes et provinces.

Au cours des dix premiers mois, le nombre total d'arrivées étrangères au Vietnam atteignait près de 10 millions, soit seulement 69 % de celui enregistré à la même période l'année dernière. Le nombre de visiteurs nationaux a atteint 99 millions.

Pour faire du tourisme un secteur économique clé et atteindre l’objectif d’accueillir au moins 35 millions d’étrangers et 120 millions de touristes nationaux d’ici 2025, et 50 millions de touristes étrangers et 160 millions de touristes nationaux d’ici 2030, le secteur du tourisme vietnamien a besoin d’une véritable transformation des mentalités et approche. Cela implique de prendre des mesures créatives, révolutionnaires, concertées et efficaces tout en adoptant une stratégie de liens étroits, de coordination harmonieuse et de coopération intégrale, a déclaré le chef du gouvernement Pham Minh Chinh dans son discours.

Il a demandé aux participants de clarifier le contenu et les exigences liées aux mécanismes et politiques de développement du tourisme, aux ressources et à la formation de la main-d'œuvre pour le secteur, à la gouvernance du tourisme du niveau national aux unités et entreprises locales et coordonner les efforts entre les ministères, les agences, les unités et les entreprises.





Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la téléconférence nationale sur le développement du tourisme. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a demandé aux délégués d’identifier les opportunités et les défis, d’étudier des expériences internationales et de proposer des mesures efficaces pour créer des conditions favorables au développement rapide et durable du tourisme vietnamien.

Les participants ont discuté du rôle des localités et des unités dans la gestion et la promotion des destinations, des efforts visant à attirer les touristes internationaux par les voies aériennes, terrestres et maritimes, du rôle des agences de représentation diplomatique du Vietnam à l'étranger dans cet effort et des mesures visant à augmenter les dépenses touristiques par le biais du shopping.-VNA