Hanoï, 12 mars (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 12 mars une réunion avec les ministères, les secteurs et les localités, discutant des plans d'investissement dans une autoroute reliant les provinces du Nord de Ninh Binh, Nam Dinh et Thai Binh, et une autre reliant la ville de Gia Nghia dans la province des Hauts plateaux du Centre de Dak Nong et chef-lieu de Chon Thanh dans la province de Binh Phuoc (Sud).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo : VNA

L'autoroute Ninh Binh-Nam Dinh-Thai Binh a une longueur totale de 88 km, tandis que l'autoroute Gia Nghia-Chon Thanh a une longueur de 128,8 km. Les travaux de conception des deux projets sont en cours.

Les participants ont souligné l'importance des deux projets dans le développement socio-économique et la défense, la sécurité dans les deux régions, tout en faisant des propositions sur leur ampleur et leurs modalités d'investissement ainsi que des mesures de mobilisation des ressources de la société.

S'exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que l'autoroute Ninh Binh-Nam Dinh-Thai Binh contribuera à compléter le système d'autoroute dans la région du Nord de Lang Son à Thanh Hoa, stimulant la croissance socio-économique dans la partie orientale du delta du fleuve Rouge.

Parallèlement, l'autoroute Gia Nghia-Chon Thanh devrait mieux relier la région des Hauts plateaux du Centre aux pôles économiques du sud, permettant ainsi son développement plus fort.

Panorama du plan. Photo : VNA

Cependant, il a indiqué que le budget de l'Etat pour ces projets est limité, et que le partenariat public-privé sera une bonne solution.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d'une coordination étroite entre les ministères, les secteurs et les localités concernés lors de la mise en œuvre des projets.

Le gouvernement mettra en place des groupes de travail chargés de ces projets, a indiqué le Premier ministre Pham Minh Chinh, chargeant le vice-Premier ministre Tran Hong Ha de diriger les groupes auxquels participeront les vice-ministres des ministères concernés. Des groupes de travail similaires doivent être créés dans les provinces, dirigés par les présidents des comités populaires provinciaux pour diriger la mise en œuvre des projets, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux unités de conseil et aux entrepreneurs de travailler avec soin sur les projets avec le plus haut sens des responsabilités, en veillant à ce que les autoroutes disposent de quatre voies achevées à des coûts raisonnables.

Il a demandé aux localités de préparer rapidement les mines de matériaux de construction et de les remettre directement aux investisseurs et aux entrepreneurs. Les conseils populaires des provinces concernées devraient approuver les plans d'aménagement du territoire et des forêts pour donner de l'espace aux projets, a ajouté le dirigeant.- VNA