Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné au Forum sur l’économie collective et coopérative de 2024, vendredi 2 février à Hanoi, le rôle de ce secteur dans l’économie nationale, affimant le soutien du gouvernement à son développement rapide, durable, inclusif et global.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, à Hanoi, le 2 février. Photo: VNA



Le secteur de l’économie collective et coopérative a remédié en partie à ses faiblesses chroniques, a progressivement innové, s’est aligné sur les mécanismes de marché et a affirmé être un facteur important contribuant à assurer la sécurité sociale, la stabilité politique à la base et le développement économique des membres, a-t-il indiqué.

Il contribue à la fois directement à la croissance économique et indirectement par leur impact sur l’économie des ménages membres. Selon les données de l’Office général des statistiques, il contribue à près de 4% du PIB, a fait valoir le chef du gouvernement.

Lors du forum, les délégués ont proposé des solutions pour surmonter les difficultés et les obstacles, attirer les ressources sociales, renforcer les liens entre les membres et améliorer l’efficacité de la coordination entre ministères, branches, localités, entre public et privé.

Ils ont également proposé de mettre en place des politiques de soutien au secteur, de réviser les dispositions relatives à l’économie collective et coopérative, de synchroniser les réglementations liées au foncier, aux impôts, à la science et à la technologie, à la protection de l’environnement, à la transformation numérique, à l’information, au travail et à l’emploi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'adresse au Forum sur l’économie collective et coopérative de 2024, à Hanoi, le 2 février. Photo: VNA



Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, la résolution n° 20-NQ/TW du 5e Plénum du Parti du 13e mandat sur la poursuite de la rénovation, du développement et de l’élévation de l’efficacité de l’économie collective dans la nouvelle période fixe l’objectif que d’ici 2030, le pays comptera 45.000 coopératives avec 8 millions de membres ; 340 unions coopératives avec 1.700 coopératives membres.

Développer l’économie collective en quantité et en qualité… ; avoir des politiques prioritaires pour les organisations économiques collectives du secteur agricole, reliant les activités de production et de commerce aux chaînes de valeur des produits, appliquer la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; développer des organisations économiques collectives associées au développement de l’économie verte, de l’économie circulaire et de l’économie de la connaissance, a-t-il souligné.

Afin de développer l’économie collective et coopérative, le chef du gouvernement a demandé de saisir le fil conducteur qui consiste à appréhender et à suivre de près les politiques et les lignes directrices du Parti, en particulier les points de vue, les objectifs, les tâches et les solutions énoncés dans la résolution n°20-NQ/TW ; à considérer le développement de l’économie collective et coopérative comme une demande objective du développement.

Dans cette perspective, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux autorités d’élaborer et de promulguer prochainement des documents guidant l’application de la Loi sur les coopératives de 2023, de soumettre au gouvernement pour promulgation deux arrêtés et un circulaire guidant l’application de la Loi sur les coopératives, de perfectionner le Programme global de développement de l’économie collective pour la période 2026-2030. – VNA