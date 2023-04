Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé samedi 8 avril à une délégation sénatoriale américaine conduite par le sénateur Jeff Merkley en visite de travail dans le pays que le Vietnam considère toujours les États-Unis comme l’un des partenaires les plus importants dans sa politique extérieure.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) serre la main du sénateur américain Jeff Merkley, à Hanoi, le 8 avril. Photo: VNA



Qualifiant la visite d’une contribution au développement substantiel et efficace du partenariat intégral entre les deux pays, le chef du gouvernement s’est réjoui des résultats des relations de coopération entre le Vietnam et les États-Unis après 28 ans de normalisation des relations et 10 ans d’établissement du partenariat intégral, dont les relations économiques et commerciales constituent un pilier et un moteur, appréciant le soutien du gouvernement et des milieux politiques américains à un Vietnam “puissant, prospère, résilient et indépendant”.



Fort des résultats du récent entretien téléphonique très fructueux entre le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le président Joe Biden, le Vietnam est prêt à travailler avec les États-Unis pour promouvoir le développement approfondi, efficace et substantiel des liens sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des institutions politiques de chacun; qu’il souhaite booster le partenariat intégral sur la base des avantages mutuels, dans l’intérêt des deux peuples, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde, a-t-il fait savoir.

Le Premier ministre a hautement apprécié que les députés américains aient fait preuve d’une grande responsabilité face aux conséquences laissées par la guerre; promeuvent la coopération entre les deux pays dans des domaines importants tels que le commerce, l’investissement, la réponse aux changements climatiques. Il a espéré que les députés américains continueront à cultiver et à promouvoir le développement plus approfondi, plus substantiel et efficace du partenariat intégral entre les deux pays.



Il a également invité le Congrès américain à continuer de prêter attention, de consacrer des ressources pour aider le Vietnam à surmonter les conséquences laissées par la guerre telles que le déminage, le règlement des séquelles de l’agent orange ; à continuer à soutenir les deux gouvernements pour mettre en œuvre efficacement la coopération dans le commerce et l’investissement, la sécurité et la défense, l’éducation et la formation, la science et la technologie, l’innovation, la transition énergétique, la réponse aux changements climatiques pour assurer l’équité et la justice.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec la délégation sénatoriale américaine conduite par le sénateur Jeff Merkley, à Hanoi, le 8 avril. Photo: VNA

Le sénateur Jeff Merkley et les députés américains ont affirmé que le Congrès américain considère le Vietnam comme l’un des partenaires les plus importants dans la région. Ils ont convenu de l’importance de promouvoir les échanges et les contacts entre les gouvernements et les législatures des deux pays, notamment à l’occasion du 10e anniversaire du partenariat intégral en 2023, ainsi que de maintenir le consensus bipartite américain soutenant les relations avec le Vietnam. Ils ont affirmé continuer à soutenir le Vietnam dans les domaines gagnant-gagnant, et souhaité que le Vietnam et les États-Unis portent leurs relations au niveau de partenariat stratégique.

Les députés américain ont déclaré se concentrer sur le règlement des conséquences laissées par la guerre, telles que le soutien aux personnes touchées par la guerre, le déminage, la décontamination de la dioxine, la recherche de soldats portés disparus, la lutte contre les changements climatiques, la promotion de l’investissement et du commerce, la transition énergétique ; et continuer à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne aux États-Unis.

S’agissant des questions régionales et internationales, les deux parties ont indiqué avoir coopéré de plus en plus efficacement dans le cadre des institutions multilatérales, notamment au sein de l’ASEAN, et des mécanismes régionaux connexes ; soutenir le rôle central de l’ASEAN, le partenariat stratégique global ASEAN-États-Unis et le partenariat Mékong-États-Unis.

La partie américaine a demandé au Vietnam de soutenir les États-Unis dans le renforcement de leur coopération responsable avec la région Asie-Pacifique, en apportant des contributions positives à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde.

Sur la question de la Mer Orientale, les deux parties ont affirmé leur position sur le maintien de la liberté et de la sécurité de navigation et de survol ; le règlement pacifique des différends sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 ; la mise en œuvre pleine de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et l’acheminement vers un Code de conduite en Mer Orientale efficace, substantiel et conforme au droit international. – VNA