Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite la chaîne de production de Hana Micron Vina. Photo: VNA



Bac Giang (VNA) - Dans l'après-midi du 23 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite à la SARL Hana Micron Vina (République de Corée) au parc industriel de Van Trung, commune de Van Trung, district de Viet Yen, province de Bac Giang (Nord). Il s'agit de la première entreprise de production de puces semi-conductrices dans le Nord.



En recevant le Premier ministre, les dirigeants de la société Hana Micron Vina ont déclaré apprécier grandement l'aide et le soutien de la province de Bac Giang et du gouvernement vietnamien pour le bon fonctionnement de leur entreprise. Selon eux, Hana Micron Vina possède une usine à Yen Phong (province de Bac Ninh) et une autre à Van Trung (province de Bac Giang).



D'ici 2025, l'entreprise prévoit de porter son investissement total à plus d'un milliard de dollars, son chiffre d’affaires devrait atteindre 800 millions de dollars, avec plus de 4.000 emplois créés. Elle coopère avec l’Institut universitaire Vietnam-République de Corée au service du recrutement et de la formation de personnel.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié l'investissement de la société Hana Micron Vina au Vietnam, contribuant à promouvoir le développement de l'industrie des puces semi-conductrices au Vietnam.



Il a déclaré espérer que la province de Bac Giang et l’entreprise travailleraient ensemble pour surmonter toutes les difficultés, avant de suggérer que la société identifie le Vietnam comme un lieu d'investissement à long terme.



Le Premier ministre a en outre émis le souhait que la société assiste le Vietnam dans toutes les étapes de recherche, de production et d’organisation de la commercialisation, ainsi que dans le transfert de technologies...



Le Premier ministre a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam s'engageaient à protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs étrangers. Il a également affirmé sa volonté d’écouter les investisseurs pour améliorer le climat d’investissement et le rendre plus favorable.-VNA