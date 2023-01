Vientiane, 11 janvier (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Laos Thongloun Sisoulith le 11 janvier à Vientiane.

Le PM Pham Minh Chinh (gauche) et le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Laos Thongloun Sisoulithrencontre. Photo : VNA

Se félicitant de la première visite officielle au Laos de Pham Minh Chinh en tant que chef du gouvernement vietnamien, l'hôte a hautement apprécié les efforts des deux gouvernements pour continuer à développer la coopération bilatérale de manière substantielle et efficace.Il a exprimé sa conviction que les résultats importants obtenus au cours du voyage aideront les deux parties à mener à bien la stratégie de coopération Vietnam-Laos pour la période 2021-2030, l'accord de coopération bilatérale pour la phase 2021-2025 et les accords entre les deux gouvernements.Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam chérissait toujours et accordait la priorité absolue à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale avec le Laos, et les considérait comme des atouts inestimables ayant une importance stratégique pour les révolutions du pays.Il a noté que les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, continuer à faire jouer la coopération traditionnelle et la confiance mutuelle en matière de politique, de défense et de sécurité et améliorer continuellement la qualité et l'efficacité de la coopération entre les Commissions du Parti, les ministères, les secteurs, les agences et les organisations du Vietnam et du Laos.Ils feront également avancer les liens économiques, commerciaux et d'investissement, s'entraider pour bâtir des économies indépendantes et autosuffisantes qui s'intègrent largement et efficacement dans le monde et rester ferme sur la voie du socialisme, selon le dirigeant vietnamien.Lors de la rencontre, le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith a également partagé les opinions que les deux parties devraient utiliser activement les résultats de l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam - Laos 2022 afin de renforcer la communication sur les relations spéciales, en particulier parmi les jeunes.- VNA