Sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), le peuple vietnamien a acquis des réalisations extrêmement importantes dans l’oeuvre de la défense et d’édification du pays, notamment des résultats admirables du Renouveau

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite officielle en Roumanie du 20 au 22 janvier, a eu dans la matinée du 22 janvier (heure locale) à Bucarest une rencontre restreinte et un entretien avec son homologue roumain, Ion-Marcel Ciolacu.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, accompagné de son épouse, a effectué les 23 et 24 janvier une visite d’Etat au Vietnam. Le 23 janvier, il s’est entretenu avec son homologue vietnamien Vo Van Thuong.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumxay Kommasith et le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Sok Chenda Sophea.