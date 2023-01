Vientiane, 11 janvier (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le président de l'Association d'amitié Laos - Vietnam Boviengkham Vongdara à Vientiane le 11 janvier, dans le cadre de sa visite officielle au Laos.

Photo : VNA

Soulignant l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Laos, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les résultats de la coopération entre les Associations d'amitié Vietnam - Laos et Laos - Vietnam, en particulier au cours de l'année de solidarité et d'amitié 2022, qui ont contribué à promouvoir les échanges entre les peuples et les deux pays.Il a également applaudi les activités de l'Association d'amitié Laos - Vietnam l'année dernière, lui demandant de créer des branches dans les localités et de développer de nouvelles formes d'échanges créatives pour renforcer encore la grande amitié et la solidarité particulière entre les deux parties.Boviengkham Vongdara a déclaré que les deux organisations d'amitié ont organisé un grand nombre d'activités au cours de l'Année de la solidarité et de l'amitié 2022. En tant que ministre de la Technologie et des Communications du Laos, il a également mené de nombreuses activités de coopération avec des partenaires vietnamiens, notamment la construction de centres d'enseignement de la langue vietnamienne.L'Association d'amitié Laos - Vietnam a toujours porté une attention particulière aux communications afin que le peuple lao, en particulier les jeunes, soit pleinement conscient de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux Partis, États et peuples, a-t-il noté, s'engageant à tout mettre en œuvre pour contribuer au développement des relations entre les pays.- VNA