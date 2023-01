Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre portugais des Affaires étrangères Joao Gomes Cravinho. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 18 janvier à Hanoï le ministre portugais des Affaires étrangères Joao Gomes Cravinho en visite officielle du 17 au 19 janvier au Vietnam.

Le gouvernement vietnamien prend toujours en haute considération le développement de relations d'amitié traditionnelles avec le Portugal, a affirmé le chef du gouvernement vietnamien. Il s'est déclaré convaincu que la visite du ministre portugais contribuerait à promouvoir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines potentiels, au profit des deux pays, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et le monde.

Pham Minh Chinh a suggéré aux deux parties d'accroître l'échange de délégations à tous les niveaux, de tirer pleinement parti des mécanismes de coopération disponibles et d'établir de nouveaux mécanismes pour promouvoir coopération dans des domaines à fort potentiel et adaptés aux intérêts des deux parties.

Il a également proposé aux deux parties de se coordonner étroitement et de s'entraider au sein des forums multilatéraux et organisations internationales.

Pham Minh Chinh a espéré que les deux parties profiteraient de grandes opportunités de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), afin de porter la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux à un milliard de dollars dans l'avenir.



En outre, il a proposé au Portugal de ratifier prochainement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) afin de faciliter des relations d'investissement égales et mutuellement bénéfiques entre les deux pays ; d'encourager la Commission européenne (CE) à retirer le carton jaune pour les produits aquatiques vietnamiens.

Pour sa part, Joao Gomes Cravinho a exprimé son impression des réalisations positives et dynamiques du développement socioéconomique obtenues par le Vietnam ces derniers temps. Le Portugal considère toujours le Vietnam comme un partenaire important dans la région et souhaite renforcer la coopération multiforme avec le Vietnam, a-t-il déclaré.

Il a convenu de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines potentiels tels que l'économie marine, les énergies renouvelables, l'économie circulaire et la transition numérique, le tourisme, l'échange sportif, etc.

Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale, et de régler les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). -VNA