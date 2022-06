Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé jeudi 30 juin que le gouvernement vietnamien soutient la coopération juridique et judiciaire entre le Vietnam et le Japon, contribuant ainsi au renforcement de leur partenariat stratégique étendu de plus en plus substantiel et efficace.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le ministre japonais de la Justice Furukawa Yoshihisa, à Hanoi, le 30 juin. Photo : VNA

Recevant le ministre japonais de la Justice Furukawa Yoshihisa à Hanoi, le chef du gouvernement a fait savoir que le Vietnam considère constamment le Japon comme un partenaire stratégique profond, fiable, important et durable, partageant de nombreux intérêts stratégiques communs.



Le Vietnam soutient toujours le Japon pour continuer à devenir fort et prospère et promouvoir son rôle digne, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et le monde, a-t-il déclaré.



Il a hautement apprécié les résultats de l’entretien entre les deux ministères de la Justice du Vietnam et du Japon, les résultats de la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays au cours des trois dernières décennies, en particulier le soutien du gouvernement, du ministère de la Justice, des agences japonaises compétentes aux organes vietnamiens, notamment dans la formation des ressources humaines et la construction des institutions, des mécanismes et des politiques.



