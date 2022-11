Hanoi (VNA) - Le Vietnam attache toujours de l'importance aux relations avec la Belgique, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une réception dimanche après-midi, 6 novembre, à Hanoi, pour l’ambassadeur de Belgique au Vietnam Karl Van Den Bossche.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et l’ambassadeur de Belgique au Vietnam Karl Van Den Bossche. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a souhaité que durant son mandat, le diplomate belge contribue activement au développement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays qui célébreront en 2023 le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatique et les 5 ans de leur partenariat stratégique dans l’agriculture.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la Belgique de favoriser l’accès des produits agricoles vietnamiens au marché belge tout en souhaitant que les entreprises des deux pays renforcent leur coopération et bien profiter des retombées de l’Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA) pour stimuler le commerce bilatéral.

Le dirigeant vietnamien a aussi demandé à la Belgique de ratifier l’Accord de protection des investissements Vietnam-Union européenne (EVIPA), et d’encourager la commission européenne à lever le “carton jaune” imposé aux produits de la pêche vietnamienne.

Photo : VNA

Le Premier ministre a suggéré que les deux pays continuent de coopérer et de se soutenir lors des forums multilatéraux et des organisations internationales, notamment à l'ONU, l'ASEM, la Francophonie, l'ASEAN-UE,… et dans l’organisation réussie du Sommet ASEAN-UE prévue à la mi-décembre en Belgique.

De son côté, l’ambassadeur Karl Van Den Bossche a salué les acquis, la position et le rôle du Vietnam dans la région et dans le monde, affirmant qu’il ferait de son mieux durant son mandat pour impulser les relations entre les deux pays.

Karl Van Den Bossche a affirmé qu'il attache une grande importance au renforcement des relations économiques, commerciales, d'investissement entre les deux pays et encouragera les entreprises belges à investir de plus en plus efficacement au Vietnam.- VNA