Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la réunion périodique d'octobre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 4 novembre à Hanoï la réunion périodique du gouvernement pour estimer la situation socio-économique en octobre et des 10 premiers mois de cette année.



Les membres gouvernementaux ont discuté de nombreuses questions telles que la réforme salariale, le règlement des difficultés et la promotion du décaissement des capitaux d'investissement publics, la promotion de trois programmes cibles nationaux et des ouvrages clés, l’attraction des touristes internationaux, l’accélération de l'innovation, la poursuite de la réforme administrative, la facilité des activités de production et d'affaires.



S’exprimant à la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de mettre en oeuvre efficacement des résolutions, conclusions du 8e Plénum du Parti, du Bureau Politique, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, tout en mettant l'accent sur les tâches majeures de 2023. Il a demandé de continuer à perfectionner les institutions et les lois, de régler les difficultés, d’aider les habitants et les entreprises à développer leur production et affaires.



Il a également souligné les limites, les difficultés et les défis, tout en mettant l'accent sur les mesures à mettre en œuvre pour réaliser les tâches de développement socio-économique en novembre et le reste de l'année.



Le chef du gouvernement a clairement souligné que l'objectif global : donner la priorité à la croissance, maintenir la stabilité macroéconomique, contrôler l'inflation et d'assurer des équilibres majeurs, accélérer la force de croissance et les exportations.

Concernant le marché intérieur, il a suggéré de stimuler la demande et de continuer à diffuser la campagne "Les Vietnamiens donnent la priorité aux produits vietnamiens" tout en luttant contre la contrebande, la fraude commerciale et les contrefaçons, tout en prenant des mesures strictes contre les violations.



Il a exhorté de développer l’industrie, notamment l’industrie manufacturière et de fabrication, de renforcer la production agricole et l’exportation des produits agricoles, de développer les services potentiels comme les transports, la logistique, la banque. Il faut mener à bien la sécurité sociale, faire face aux catastrophes naturelles.

Le Premier ministre a également souligné l'importance d'accélérer le décaissement des investissements publics, le programme de redressement et de développement socio-économique et les trois programmes cibles nationaux. L'objectif est d'atteindre un taux de décaissement d'au moins 95 % du plan d'investissement 2023 et d'achever l'approbation de la planification d'ici la fin de cette année.



Le Premier ministre a appelé les ministres et les chefs des secteurs à faire preuve de sens des responsabilités ; à se concentrer sur la résolution pour remplir les tâches assignées.



Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,6% en octobre et de 3,2% sur un an au cours des 10 premiers mois de cette année. Le décaissement des investissements publics équivalait à 56,74% du plan assigné par le Premier ministre.

Entre janvier et octobre, plus de 183 600 entreprises ont été créées, en hausse de 2,9 % par an et environ 18 milliards de dollars d'investissements directs étrangers ont été décaissés, en hausse de 2,4 % sur un an.- VNA