Dubaï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 2 décembre à Dubaï des rencontres bilatérales avec les dirigeants de pays et d’organisations internationales, en marge de la 28e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-président émirati Cheikh Mansour ben Zayed Al Nahyan, à Dubaï, le 2 décembre. Photo : VNA

S’entretenant avec le vice-président émirati Cheikh Mansour ben Zayed Al Nahyan, il a exprimé sa joie de se rendre aux Émirats arabes unis à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (1993-2023), saluant l’accueil de la COP28 par les Émirats arabes unis (EAU) comme une contribution importante au succès de l’événement et une affirmation du rôle et de la position du pays dans le monde.

Afin de créer une percée dans la coopération multiforme entre le Vietnam et les EAU, le chef du gouvernement vietnamien a proposé que les deux parties continuent de promouvoir les échanges de délégations. A cette occasion, il a transmis l’invitation du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et du président Vo Van Thuong au président et au vice-président émiratis à visiter le Vietnam.

Le vice-président émirati a hautement apprécié la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la COP28, affirmant que cette visite et celle de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân en mai 2023 sont importantes pour promouvoir l’amitié et la coopération multiforme entre les deux pays.

Il a souligné que les EAU attachaient une grande importance au renforcement de la coopération avec le Vietnam et considéraient le pays comme un marché d’investissement très potentiel, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la transformation numérique, des infrastructures, de la logistique, des ports maritimes et des centres de données.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les négociations et de signer prochainement l’Accord de partenariat économique global (CEPA), élargissant et renforçant ainsi les échanges économiques, le commerce et la coopération entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien a proposé aux EAU d’accroître leurs investissements et de soutenir le Vietnam dans la construction et l’exploitation du Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville et du Centre national d’innovation (NIC), dans le développement de villes intelligentes, dans la mise en œuvre de projets d’énergie renouvelable et dans le développement de l’industrie halal.

Il a suggéré que les deux parties établissent prochainement un groupe de travail conjoint dans les domaines de l’économie et de l’investissement.

Les deux parties ont également discuté de la possibilité de promouvoir la coopération dans d’autres domaines potentiels, notamment le travail, l’aviation, les échanges sportifs, la sécurité et la défense.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et le président français Emmanuel Macron, à Dubaï, le 2 décembre. Photo : VNA

Lors d’une rencontre avec le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les deux pays continuent de renforcer la coopération et de mettre en œuvre les contenus convenus lors de l’entretien téléphonique entre le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et le président Emmanuel Macron le 20 octobre 2023.

Il a exprimé l’espoir que la France soutiendrait activement le Vietnam dans la restauration et la préservation des vestiges historiques, et a appelé la France à accélérer le processus de ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Le président français Emmanuel Macron a réitéré ses bonnes impressions du pays et du peuple vietnamien, a salué les perspectives des relations entre les deux pays et a convenu que les deux parties devaient se coordonner de manière plus efficace et plus globale dans tous les domaines. Il a affirmé que le gouvernement français dispose d’une feuille de route pour ratifier l’EVIPA.

Le chef de l’Etat français a salué et apprécié les contributions et les efforts exceptionnels du Vietnam dans la mise en œuvre de la déclaration politique sur l’établissement du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), et a affirmé que le gouvernement français accompagnerait et soutiendrait le Vietnam dans ce processus.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coopération étroite dans les forums multilatéraux et d’échanger leurs points de vue sur les questions internationales d’intérêt commun.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président du Forum économique mondial (FEM) Børge Brende, à Dubaï, le 2 décembre. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec le président du Forum économique mondial (FEM) Børge Brende, le Premier ministre Chinh a remercié le FEM d’avoir accompagné et soutenu le Vietnam ces dernières années.

Il a déclaré que le Vietnam appréciait le thème choisi par le WEF pour le prochain Forum économique mondial de Davos 2024, ajoutant que la partie vietnamienne étudierait et répondrait bientôt à l’invitation à y assister.

Børge Brende a félicité le Vietnam pour ses réalisations économiques positives dans le contexte des difficultés économiques mondiales. Il a déclaré que le WEF se coordonne avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville pour préparer la construction du Centre de la quatrième révolution industrielle qui fera partie du réseau mondial du FEM.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le PDG du Groupe HSBC Noel Quinn. Il a hautement apprécié l’investissement de HSBC au Vietnam et sa participation aux programmes du Vietnam visant à promouvoir le développement économique, en particulier ses actions pour concrétiser son engagement en faveur de la croissance verte et de la croissance durable au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le PDG du Groupe HSBC Noel Quinn, à Dubaï, le 2 décembre. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a demandé à HSBC de continuer à organiser et à décaisser des capitaux pour financer le développement durable et la transformation verte au Vietnam avec les taux d’intérêt les plus préférentiels possibles, en particulier dans le développement agricole, la transformation numérique et le développement des infrastructures stratégiques.

Les représentants de HSBC ont exprimé leur impression sur les engagements et les efforts du Vietnam en matière de réduction des émissions, de transition énergétique et de réponse aux changements climatiques.

Noel Paul Quinn a déclaré que le plan du Vietnam visant à mobiliser des ressources pour mettre en œuvre le JETP, que le Premier ministre vient d’annoncer lors de la COP 28, montre une vision à long terme et est très adapté à l’orientation stratégique de HSBC.

HSBC soutiendra activement ce plan, en prêtant des capitaux à des projets d’énergies renouvelables, ainsi qu’en diffusant des flux de capitaux IDE, a-t-il indiqué. – VNA