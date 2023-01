Le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé inspecter le chantier du projet d'autoroute Tuyen Quang - Phu Tho. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé le 25 janvier inspecter le chantier du projet d'autoroute Tuyen Quang - Phu Tho.

L'autoroute Tuyen Quang - Phu Tho reliant l'autoroute Noi Bai - Lao Cai a une longueur de 40,2 km, dont la section passant par la province de Tuyen Quang est de 11,63 km et par la province de Phu Tho, 28,57 km. Le projet est divisé en 2 phases : la première phase est mise en œuvre entre 2020 et 2023 avec 4 voies à vitesse maximale de 80 km/h ; la deuxième sera mis en œuvre après 2025 avec l'élargissement de la largeur de la chaussée.

Présent sur le chantier, le Premier ministre a demandé aux ministères, aux secteurs concernés et aux provinces de Tuyen Quang et Phu Tho de se coordonner pour mener à bien les procédures d'ajustement de la position d'investissement pour que l'autoroute comporte au moins 4 voies, à vitesse maximale de 120km/h. Il a proposé aux entrepreneurs d'organiser les travaux pour assurer le rythme, la qualité, la technique, la sécurité des travaux.

En visitant les habitants de la zone de Hung Long, commune de Quang Yen, district de Thanh Ba, et ceux de la zone de réinstallation dans la commune de Minh Tien, district de Doan Hung dans la province de Phu Tho, le chef du gouvernement a remercié les habitants d'avoir cédé de leurs terres pour le projet.

Dans l'après-midi du même jour, Pham Minh Chinh et une délégation l’accompagnant ont eu une séance de travail avec les dirigeants de Phu Tho et de Tuyen Quang et des ministères et secteurs concernés sur les questions liées à l'autoroute Tuyen Quang - Phu Tho.

Le dirigeant a affirmé le rôle important et la signification de l’autoroute une fois achevée ; apprécié les efforts des ministères et des secteurs concernés, en particulier les provinces de Tuyen Quang et Phu Tho dans la mise en œuvre du projet.

Il a chargé le vice-Premier ministre Tran Hong Ha de surveiller la mise en œuvre du projet dans le but de terminer la première phase du projet avant le 31 décembre 2023.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre de l'encens pour commémorer l'Oncle Ho au Temple du Président Ho Chi Minh à Tuyen Quang. Photo : VNA



A l'occasion du Nouvel An lunaire du Chat 2023, le Premier ministre Pham Minh Chinh et sa délégation ont offert de l'encens pour commémorer l'Oncle Ho au Temple du Président Ho Chi Minh dans la ville de Tuyen Quang, province éponyme. -VNA