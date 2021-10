Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté Hanoi dimanche 31 octobre pour Glasgow pour la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26), avant d’effectuer une visite de travail au Royaume-Uni et une visite officielle en France du 31 octobre au 5 novembre 2021.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

La tournée du chef du gouvernement vietnamien répond aux invitations de ses homologues britannique Boris Johnson, et français Jean Castex.

nh Son, des Ressources naturelles et de l’Environnement Trân Hông Hà, du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung, de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên, de la Justice Lê Thanh Long, de l’Information et de la Communication Nguyên Manh Hung, et de l’Agriculture et du Développement rural Nguyên Minh Hoan.

Selon l’agenda, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera à la COP26, effectuera une visite de travail du 31 octobre au 3 novembre au Royaume-Uni, et puis se rendra en France pour une visite officielle du 3 au 5 novembre.

Sa présence à la COP26 transmet le message d’un Vietnam responsable, proactif, actif et prêt à conjuguer ses efforts avec la communauté internationale pour relever les défis mondiaux du changement climatique.

Elle montre également la détermination et les efforts du Vietnam, ainsi que les difficultés et défis auxquels est confronté le pays dans la lutte contre les changements climatiques.

Ses visites au Royaume-Uni et en France contribueront à renforcer la confiance politique et à approfondir les relations multiformes, afin de renforcer les liens avec ces partenaires stratégiques à un niveau plus substantiel et efficace dans tous les domaines tels que la politique, l’économie, l’investissement et la défense, en particulier dans le secteur de la santé, l’industrie pharmaceutique et la diplomatie vaccinale.

La tournée européenne du dirigeant vietnamien continue d’affirmer la politique extérieure du Parti et de l’Etat vietnamiens d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation de ses relations internationales, et d’intégration internationale active, comme ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale.