Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé dans la dépêche officiel n°898/CD-TTg du 28 septembre 2023 aux autorités locales de diriger les efforts pour surmonter les conséquences des inondations et stabiliser la vie de la population sinistrée.

Les crues ont transformé cette route dans la commune de Châu Hôi, district de Quy Châu, province de Nghê An (Centre). Photo : VNA

Le texte a été envoyé au Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, au Comité national de recherche et de sauvetage du Vietnam, aux ministères de l’Agriculture et du Développement rural, des Ressources naturelles et de l’Environnement, des Transports, de l’Industrie et du Commerce, de la Santé, de la Défense, et de la Sécurité publique, et aux présidents des comités populaires des provinces sinistrées.Les pluies diluviennes générées par la dépression tropicale ont sévi depuis lundi 25 septembre dans de nombreuses provinces du Nord et du Centre septentrionale, à savoir Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên-Huê, Ninh Binh, Hoa Binh, Son La, Lào Cai, Yên Bai et Phu Tho.Les précipitations qui ont atteint localement plus de 500mm ont entraîné des inondations, des glissements de terrain, perturbant la circulation, l’activité économique et la vie quotidienne normale de la population, notamment à Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Quang Binh.