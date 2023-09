Brasília (VNA) - Lors de sa visite officielle en République fédérale du Brésil, dans l'après-midi du 25 septembre (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé un discours important au ministère brésilien des Affaires étrangères sur la politique de développement du Vietnam et les lignes directrices pour la promotion des relations bilatérales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Dans son discours, le Premier ministre s'est concentré sur trois contenus principaux : Comment le Vietnam a lutté pour l'indépendance nationale, l'unification nationale et la défense de la Patrie ; le processus de Renouveau, d'intégration et de développement du Vietnam ; les relations Vietnam-Brésil et leur orientation pour booster la coopération, portant les relations entre les deux pays à un nouveau sommet dans les temps à venir.



Soulignant les résultats obtenus, le Premier ministre a affirmé qu'à partir d'un pays pauvre, arriéré et déchiré par la guerre, le Vietnam a ouvert ses portes, s'est intégré et s'est développé pour réaliser de grandes et significatives réalisations de l'histoire. En particulier, le PIB par habitant est passé de moins de 100 dollars à environ 4.100 dollars, le Vietnam est entré dans le top 40 des économies ayant le PIB le plus élevé au monde et dans le top 20 des économies les plus importantes en termes de commerce et d'attraction des IDE. En 2022, le PIB augmentera de 8,02 %, l'échelle a atteint près de 410 milliards de dollars, le chiffre d'affaires total du commerce a atteint plus de 732 milliards de dollars. Le Vietnam est un marché potentiel de 100 millions d’habitants, une destination attrayante, sûre et conviviale pour les amis internationaux. Le Vietnam se classe au 32e rang parmi les 100 valeurs de marque nationale les plus élevées au monde pour la période 2020-2022.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prononce un discours important au ministère brésilien des Affaires étrangères sur la politique de développement du Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec 192 pays, plus de 30 partenaires ayant des relations de partenaires complets ou supérieurs. Le pays a signé 16 accords de libre-échange (ALE), dont de nombreux ALE de nouvelle génération (CPTPP, EVFTA, RCEP). En particulier, le Vietnam est passé du statut de pays obligé à ratifier les Accords de Genève et de Paris pour rétablir la paix à celui de lieu de rencontre entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump en 2019. De pays bénéficiaire de l'aide, le Vietnam devient un partenaire fiable, contribuant de manière responsable et proactive et assumant des responsabilités internationales.

Analysant les similitudes et les relations entre le Vietnam et le Brésil, le Premier ministre a déclaré que bien qu'ils soient situés dans deux hémisphères, le Vietnam et le Brésil entretiennent des relations étroites et partagent de nombreuses similitudes, notamment les similitudes dans la lutte pour l’indépendance et la lutte de libération nationale, dans les caractéristiques des deux pays et dans la pensée, les modèles de développement et les valeurs humaines.

Le Premier ministre a partagé cinq orientations majeures pour promouvoir la coopération et porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur dans les temps à venir.

En conséquence, premièrement, il faut renforcer les relations entre les dirigeants des deux pays via des visites et des rencontres de haut niveau dans les forums régionaux et internationaux, et promouvoir fortement le rôle du canal de politique extérieure de l'État, de l’organe législatif, des Partis politiques.

Deuxièmement, il faut se concentrer sur la promotion forte des domaines clés de coopération sur lesquels le Premier ministre et le président Luiz Inacio Lula da Silva se sont mis d'accord lors de la visite.

Troisièmement, le Vietnam espère que le Brésil encouragera le démarrage rapide des négociations sur l'accord de libre-échange Vietnam-MERCOSUR. Le Vietnam et le Brésil constitueront un pont efficace l'un pour l'autre dans la coopération avec l'ASEAN et le MERCOSUR, entre l'ASEAN et le MERCOSUR ainsi qu'avec d'autres organisations régionales.

Quatrièmement, la promotion des relations touristiques, les échanges culturels et entre les deux peuples, l’augmentation des échanges entre les localités et les organisations d'amitié des deux pays visent à resserrer l'amitié et la compréhension entre les deux nations.

Cinquièmement, le Vietnam espère que le Brésil continuera à partager ses expériences et à promouvoir les valeurs du développement lors des forums mondiaux.

A cette occasion, au nom du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh adresse ses plus sincères remerciements au gouvernement, au peuple du Brésil et aux amis d'Amérique latine pour les bons sentiments, le partage et l'aide extrêmement précieuse pour le Vietnam.

Le même jour, Pham Minh Chinh a reçu le président du Groupe de parlementaires d'amitié Brésil-Vietnam, Márcio Honaiser, et d'autres députés.

Il a demandé aux membres du Congrès, de la Chambre des députés et du Sénat fédéral du Brésil de soutenir et de promouvoir le processus de négociation et de signature d'accords de libre-échange entre le Vietnam et le Brésil, entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR), entre le Brésil et l'ASEAN et entre le MERCOSUR et l'ASEAN, ainsi que les accords de protection des investissements et de non double imposition afin de développer les relations économiques, d'investissement et commerciales entre les parties.

Pour sa part, Márcio Honaiser a déclaré qu'il prêterait attention et encouragerait les parlementaires fédéraux à promouvoir le démarrage des négociations de l'ALE Vietnam-MERCOSUR, ainsi que le gouvernement brésilien à reconnaître le statut d'économie de marché du Vietnam. - VNA