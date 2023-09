Jakarta (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé le 7 septembre à Jakarta (Indonésie) au 20e Sommet ASEAN - Inde et au 18e Sommet de l'Asie de l'Est (EAS).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA



Lors du 20e Sommet ASEAN – Inde, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de renforcer les connectivité économiques et commerciales, de mettre en œuvre efficacement l'accord de libre-échange entre l’ASEAN et l’Inde (AIFTA), d'assurer les chaînes de production et d'approvisionnement, de faciliter davantage l'accès des marchandises aux marchés de chacun…

Le 20e Sommet ASEAN – Inde. Photo: VNA



Il a suggéré aux deux parties de consacrer des ressources plus appropriées pour achever prochainement les projets d'autoroute reliant l'Inde à l'ASEAN, accélérer la coopération dans la transformation numérique et favoriser l'application des acquis de l'innovation, ouvrant des opportunités aux entreprises technologiques des deux parties.



Lors du 18e Sommet de l’Asie de l'Est avec la participation des pays de l’ASEAN, de la Chine, du Japon, de la République de Corée, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Inde, de la Russie et des Etats-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé trois groupes de solutions pour développer le rôle important de l’EAS.



Le 18e Sommet de l'Asie de l'Est ( EAS ). Photo: VNA

Ces solutions consistent à façonner une structure régionale ouverte, inclusive, transparente et basée sur le droit international, à créer un nouvel élan pour une croissance inclusive et un développement durable, à définir comme objectifs la paix, la stabilité et la coopération au développement alors que le dialogue et la coopération sont considérés comme des outils.



Lors de ces Sommets, les participants ont discuté de plusieurs questions internationales et régionales telles que la Mer Orientale, le Myanmar, la péninsule coréenne, le conflit en Ukraine...



Le Premier ministre et les autres dirigeants de l'ASEAN ont réaffirmé leur position commune sur la Mer Orientale, soulignant qu'il est dans l'intérêt de tous les pays d'assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale. Ils ont proposé aux partenaires de soutenir la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, contribuant à faire de la Mer Orientale une zone maritime de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable.



S’agissant de la situation au Myanmar, le Premier ministre vietnamien a affirmé que l'ASEAN continuerait à diriger le processus visant à aider le Myanmar à surmonter ses difficultés sur la base du consensus en cinq points et que le Vietnam participerait activement et contribuerait de manière responsable à ce processus et fournirait une aide humanitaire au peuple du Myanmar. -VNA