Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté mercredi 27 décembre à construire la Sécurité publique populaire vraiement saine, forte, régulière, bien exercée et moderne capable de répondre aux exigences et aux tâches dans la nouvelle situation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec des délégués au 79e Congrès national de la sécurité publique, à Hanoi, le 27 décembre. Photo: VNA





S’adressant au 79e Congrès national de la sécurité publique présidée par le membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti pour la Sécurité publique et ministre de la Sécurité publique Tô Lâm, le chef du gouvernement a félicité la force de sécurité publique populaire pour ses réalisations et exploits obtenus en 2023.

La Sécurité publique populaire a bien assumé son rôle de conseil auprès du Parti et de l’Etat sur les affaires politiques, économiques, sociales, de sécurité, d’ordre et diplomatiques, s’est-il félicité.



Il a salué les contributions de la Sécurité publique populaire au maintien de la stabilité politique, à la création d’un environnement pacifique, sûr, stable pour le développement ainsi que leurs efforts en matière de construction institutionnelle, de mise en œuvre des tâches de défense de la sécurité nationale, de maintien de l’ordre et de la paix sociaux, d’assurance de la sécurité routière.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'adresse au 79e Congrès national de la sécurité publique, à Hanoi, le 27 décembre. Photo: VNA





Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé à la Sécurité publique populaire de fournir des évaluations et les prévisions de la situation mondiale, régionale et nationale, de prévenir, de combattre et de mettre en échec les complots des forces hostiles et réactionnaires, ainsi que les activités "d’auto-évolution", "d’auto-transformation" et de déviation du socialisme.



La Sécurité publique populaire devra assurer solidement la sécurité et l’ordre, de découvrir, de prévenir et de traiter précocement de loin, dès la base, de ne pas laisser se produire des "points chauds" de sécurité, de ne pas laisser surprendre sur le plan de stratégie, de sécurité politique et d’ordre social, a-t-il indiqué.



Le Parti, l’Etat et le peuple attendent que la Sécurité publique populaire continue de promouvoir sa glorieuse tradition héroïque de "se sacrifier pour le bien du pays et le bonheur du peuple", "le Parti demeure donc nous sommes", "l’honneur est la chose la plus sacrée et la plus noble" ; de servir de tout cœur la Patrie et le peuple; de mériter d’être toujours une force armée importante, fiable et absolument loyale envers le Parti, l’Etat et le peuple, a-t-il conclu. – VNA