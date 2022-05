Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Roger Jenkins, directeur général de Murphy Oil. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, le 13 mai à Washington D. C, Roger Jenkins, directeur général de Murphy Oil, dans le cadre de ses activités aux Etats-Unis.

Roger Jenkins a hautement apprécié le marché vietnamien et a rendu compte des activités de Murphy Oil au Vietnam, en particulier l'avancement du développement du projet «Lac Da Vang » (Chameau d’or) et a proposé des mesures de soutien pour accélérer ce projet.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié la coopération et la participation active de Murphy Oil dans les activités de recherche et d'exploration au Vietnam au cours des dernières années.

Il a salué le plan d'étendre des opérations de Murphy Oil au Vietnam dans un avenir proche, dans un esprit de "bénéfices harmonieux, risques partagés". Il a annoncé avoir des instructions et que le Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (Petrovietnam-PVN) avait tenu une réunion avec un consortium d'entrepreneurs et de ministères pour examiner et résoudre les problèmes concernant le projet «Lac Da Vang ».

Murphy Oil est une grande société américaine opérant dans le domaine de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz aux États-Unis et au Canada.

Au Vietnam, la société a investi environ 300 millions de dollars dans la recherche, l'exploration et l’exploitation de lots de pétrole et de gaz dans les bassins de Cuu Long et Phu Khanh. Elle coopère également avec la partie vietnamienne pour mettre en œuvre activement le projet du projet «Lac Da Vang » (au bassin de Cuu Long) avec un investissement total de 700 millions de dollars. Dans les temps à venir, la société continuera de rechercher et d'explorer dans les lots placés sous sa gestion, conformément aux engagements pris avec le gouvernement du Vietnam. - VNA