Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont quitté Hanoï tôt le 16 janvier dans la matinée pour participer à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM-54) à Davos, en Suisse et visites officielles en Hongrie et en Roumanie du 16 au 23 janvier. Photo : VNA

Hanoï, 16 janvier (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Hanoï tôt le 16 janvier dans la matinée pour participer à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM-54) à Davos, en Suisse et visites officielles en Hongrie et en Roumanie du 16 au 23 janvier.Le Premier ministre est accompagné du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, du ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung, du ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien, du ministre de l'Éducation et de la Formation Nguyen Kim Son, du ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat et de la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam Nguyen Thi Hong, du président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Phan Van Mai, du vice-ministre de la Sécurité publique, le général de corps d’armée Luong Tam Quang, du vice-ministre de la Défense, le général de corps d’armée Vu Hai San, du vice-président du bureau gouvernemental Do Ngoc Huynh et du vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Hoang Trung.Avec le thème « Reconstruire la confiance », le WEF-54 du 15 au 19 janvier rassemblera plus de 2.800 dirigeants de 120 pays.Le Vietnam fait partie des neuf partenaires proposés par le WEF pour co-organiser un dialogue stratégique national avec le WEF, et le Premier ministre Pham Minh Chinh est l'un des huit dirigeants choisis pour une session de dialogue distincte avec le WEF, soulignant la reconnaissance et l'appréciation du WEF et des multinationaux groupes économiques vers le rôle, la position internationale, les réalisations et la vision de développement du Vietnam.Après avoir participé au WEF-54, le Premier ministre Pham Minh Chinh effectuera des visites officielles en Hongrie et en Roumanie, dans le but de renforcer davantage la confiance politique, d'élever et d'animer l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et les pays européens, de promouvoir les domaines traditionnels de coopération entre le Vietnam et les pays européens à une nouvelle étape, en élargissant la collaboration dans les domaines de potentiel et de force et en resserrant l'amitié entre les peuples du Vietnam et des deux pays.Les visites du chef du gouvernement vietnamien devraient également relier le Vietnam à la région de l'Europe centrale et orientale et favoriser les relations entre les deux pays et l'ASEAN, en vue d'une coordination étroite dans la résolution des problèmes mondiaux et de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région. et le monde.- VNA