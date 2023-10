Les gardes-frontières et le Comité populaire de la province de Quang Nam prévoient de se mobiliser dans la zone où le bateau de pêche est en détresse. Photo hanoimoi.vn

Un navire de la région 4 de la Marine est en route vers l'emplacement du bateau de pêche en détresse. Photo : plo.vn

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié le 17 octobre la dépêche officielle 970/CD-TTg sur la recherche et le sauvetage des pêcheurs de deux bateaux de pêche coulés dans la zone de l'île Song Tu Tay.Selon les informations du Centre de coordination de recherche et de sauvetage maritime du Vietnam, vers 1h00 du matin le 17 octobre, le navire QNa 90927 TS a été coulé par les vagues dans une zone située à environ 135 milles marins au Nord-Ouest de l'île Song Tu Tay. 37 pêcheurs ont été secourus par le navire QNa 91782 TS, un pêcheur était porté disparu.Vers 19h30 le 16 octobre, le navire QNa 90129 TS a coulé à cause d'une tornade dans une zone située à environ 120 milles marins au Nord-Est de l'île Song Tu Tay. 40 pêcheurs ont été secourus par des navires sur place et 14 autres étaient portés disparus.Le Premier ministre a demandé au Comité national de réponse aux incidents et catastrophes et de recherche et de sauvetage, aux ministres et aux présidents des Comités populaire des villes et provinces du Centre de se concentrer sur la mise en œuvre des tâches.Les ministères de la Défense, des Transports, le Comité national de réponse aux incidents et catastrophes, de recherche et de sauvetage, les ministères et secteurs concernés, les Comités populaires des villes et provinces du Centre déploient d'urgence des mesures de recherche et de sauvetage.Les Comités populaires des villes et provinces du Centre se coordonnent avec le ministère des Transports pour examiner les véhicules de transport maritime ancrés et opérant dans les zones maritimes mentionnées, et mobilisent les forces pour participer à la recherche et au sauvetage des pêcheurs.Le Premier ministre a demandé de se concentrer sur le règlement des conséquences des crues et inondations ; et préparent les forces pour être prêts à faire face aux situations urgentes.Le bureau du gouvernement surveille de près et exhorte les ministères, secteurs et localités concernés à mettre en œuvre efficacement ce dépêche officiel, en signalant rapidement au Premier ministre tous les problèmes et difficultés qui se posent. - VNA