Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer pour la promulgation de la dépêche officielle n°05/CD-TTg du 8 janvier 2023 relative au renforcement de la prévention et du contrôle des épidémies pendant le Nouvel An lunaire et la saison festive de 2023.

La dépêche est adressée aux ministres, chefs d'agences ministérielles et agences rattachées au gouvernement, aux présidents des Comités populaires des villes et provinces du ressort central.

L'épidémie de COVID-19 est fondamentalement sous contrôle, créant une prémisse pour la reprise, le développement socio-économique et le tourisme et apportant une contribution importante à la mise en œuvre complète des objectifs de développement socio-économique. Cependant, la situation épidémique reste imprévisible. Des variantes, sous-variantes du SRAS-CoV-2 mutent constamment, provoquant de nouvelles épidémies dans de nombreux pays du monde.

Bien que le taux de vaccination soit élevé, l'immunité à la vaccination diminuera avec le temps. En outre, l'assouplissement des restrictions de prévention et de contrôle de l’épidémie dans certains pays va conduire à une augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans un proche avenir.

Des activités festives sont annuellement organisées à l'occasion du Nouvel an lunaire. Photo : VNA



Alors, le Premier ministre, chef du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, a demandé au ministère de la Santé de suivre de près la situation épidémique dans le pays et au monde et prendre à temps des mesures appropriées ; au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de guider les entreprises de services touristiques dans la mise en œuvre des mesures visant à assurer la sécurité des touristes et des personnes.

Les Comités populaires des villes et provinces du ressort central doivent renforcer la surveillance et le suivi de la situation épidémique et mettre en oeuvre efficacement les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie et se concentrer sur la poursuite de la vaccination anti-COVID-19. -VNA