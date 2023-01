Hanoï, 19 janvier (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite, le 19 janvier, à un certain nombre d'unités de police et militaires pour vérifier leur état de préparation pour le prochain festival du Nouvel An lunaire (Têt) - le plus grand événement traditionnel au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh présente ses voeux à l’arme blindée. Photo : VNA



En visite au haut commandement de la garde de la police relevant du ministère de la Sécurité publique, Pham Minh Chinh a demandé que la force reste vigilante et identifie, prévienne et élimine rapidement les risques de sécurité.



Il a exhorté la force de renforcer ses relations avec d'autres unités et agences compétentes afin de promouvoir la force concertée du système politique, de renforcer la coopération internationale et de se concentrer sur la formation des ressources humaines.

Décrivant la force comme un solide bouclier d'acier du Parti et de l'État, Pham Minh Chinh a exigé que la force soit toujours prête pour son devoir du Têt et a souhaité aux officiers et aux soldats une bonne année lunaire à venir.

Le Premier ministre visite le Département de la sécurité politique intérieure. Photo : VNA



Au Département de la sécurité politique intérieure, Pham Minh Chinh a recommandé au Département de surveiller de près la situation au niveau local et à l'extérieur du pays afin de conseiller en temps opportun le Parti et l'État sur les mesures de prévention des risques et de protection de la sécurité politique intérieure.

Photo : VNA

Il a également demandé au Département d'empêcher, de détecter et d'arrêter en temps opportun les activités de collecte, d'attaque et d'appropriation des secrets d'État et intensifier la construction d'une force propre, forte, régulière, d'élite et moderne qui répond aux exigences et aux tâches de la nouvelle situation suite à la Résolution 12 du Bureau politique.

Ce jeudi après-midi également à Hanoi, le chef du gouvernement est venu présenter ses voeux à l’arme blindée du ministère de la Défense. Il a loué la contribution significative de la force à la sécurité nationale. Soulignant les évolutions compliqués et imprévisibles de la situation mondiale, il a déclaré que les forces armées en général et l’arme blindée en particulier ont désormais des missions lourdes et complexes dans la défense nationale.



Le chef du gouvernement a demandé à la force de rechercher de nouvelles formes de guerre et méthodes de combat et de maintenir une préparation au combat élevée afin de répondre efficacement et en temps opportun à toute situation. - VNA