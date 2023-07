Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué mercredi 12 juillet à Hanoi les résultats importants du projet de développement de l’application des données sur la population, l’identification et l’authentification électronique au service de la transformation numérique nationale durant la période 2022-2025, avec une vision jusqu’en 2030 (projet 06).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de l’événement, à Hanoi, le 12 juillet. Photo : VNA



La transformation numérique est une tendance inévitable dans le monde et le Vietnam ne peut pas rester à l’écart, a-t-il déclaré lors de la 6e réunion du Comité national de la transformation numérique et de la conférence sur le bilan préliminaire de la transformation numérique et du projet 06 du gouvernement.

La transformation numérique a été identifiée par le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam comme l’une des tâches clés. Le gouvernement a élaboré et mis en œuvre le projet 06 pour réaliser progressivement les tâches de la transformation numérique, a-t-il déclaré.

L’œuvre de transformation numérique et le projet 06 ont été activement mis en œuvre pour servir au mieux les habitants, a-t-il fait savoir, notant cependant la nécessité de mettre les moyens pour accélérer la transformation numérique en général et le projet 06.

Les délégués lors de l’événement, à Hanoi, le 12 juillet. Photo : VNA



L’année 2023 a été choisie comme l’Année des "données numériques nationales". Les ministères, les branches et les localités possèdent tous leurs propres bases de données, mais elles doivent être mises en relation et interconnectées dans une base de données nationale commune, a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a demandé aux délégués d’évaluer la situation pour identifier les travaux accomplis et les lacunes à remédier et en tirer des leçons d’expérience, et de définir clairement les tâches clés, les solutions, les percées à opérer dans la mise en œuvre de la transformation numérique nationale et du projet 06 afin d’atteindre les objectifs fixés en 2023 avec des résultats supérieurs à ceux de 2022. – VNA