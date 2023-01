Phu Yên (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté dimanche 8 janvier la province de Phu Yên (Centre) à transformer son potentiel et ses avantages en ressources pour le développement lors d’une séance de travail avec les responsables clés de la localité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprimant lors de la séance de travail avec les responsables clés de la province de Phu Yên, le 8 janvier. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a souligné les avantages exceptionnels de la province, tels qu’une situation géographique importante, des transports pratiques, un long littoral et une mer profonde, et de riches minéraux.Cependant, Phu Yên peut encore faire d’importants progrès dans l’organisation de la mise en œuvre des tâches de développement. Sa taille économique reste modeste, de même que ses classements en matière de compétitivité et de réformes administratives, ne parvenant ainsi pas à attirer les projets d’investissement. Le décaissement des investissements publics reste encore lent.Le Premier ministre a approuvé la devise de développement que la province s’est récemment fixée et a demandé à la province de prendre des mesures pour mettre en œuvre les résolutions, les conclusions et les programmes du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et de Phu Yên.Dans le même temps, il a rappelé à la province d’accorder une attention particulière à l’harmonie entre la croissance économique et le développement social et culturel, et la protection de l’environnement.Outre le développement socio-économique, Phu Yên devrait également attacher de l’importance à l’édification du Parti et du système politique, a-t-il déclaré.Il a suggéré que Phu Yên fasse du tourisme un secteur économique phare, tout en construisant des infrastructures pour l’industrie et les transports, et en accélérant les réformes administratives pour améliorer l’environnement des affaires ainsi que sa compétitivité.Selon les chiffres communiqués lors de la réunion, Phu Yên a atteint 13 des 17 objectifs annuels en 2022, dont une croissance du PIB régional de 7,46% et une valeur des exportations dépassant l’objectif de 14% à 236 millions de dollars.La province s’efforce d’atteindre l’objectif de devenir un endroit où il fait bon vivre pour les résidents et un endroit où il fait bon visiter pour les touristes d’ici 2050. Elle vise un taux de croissance annuel de 9 à 10% grâce au développement du tourisme. – VNA