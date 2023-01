Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 27 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et adressé ses vœux du Têt au personnel de la Banque d'État du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la rencontre. Photo: VNA

Félicitant la Banque d’Etat et le secteur bancaire pour les réalisations en 2022, le Premier ministre a souligné que les tâches du secteur bancaire en 2023 et les années prochaines étaient de suivre les préconisations et les politiques du Parti et de l'État, de collaborer étroitement avec les ministères, organes et localités pour bien accomplir les tâches et les solutions au service du développement socio-économique, contribuer au maintien de la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l'inflation, à la promotion de la croissance et à la garantie des grands équilibres de l'économie.

La Banque d'État doit renforcer ses capacités d’analyser, de donner des prévisions et des conseils en temps opportun et réagir avec souplesse aux évolutions de la situation internationale et nationale, avec des mesures appropriées et efficaces, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité de promouvoir fortement la transformation numérique, d’améliorer la qualité des services, d’assurer la sécurité monétaire et la sécurité du système bancaire, de mettre en place des mécanismes pour aider à éliminer des difficultés pour les habitants et les entreprises, favoriser les activités économiques… -VNA