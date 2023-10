Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté lors d’une conférence de mise à l’honneur des bonnes personnes et des bonnes actions, lundi 9 octobre à Hanoi, à construire un peuple de Hanoi qui représente la culture, la conscience et la dignité des hommes vietnamiens.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’adresse à la conférence, à Hanoi, le 9 octobre. Photo : VNA



À la 13e année où Hanoi organise un tel événement pour mettre à l’honneur ses "citoyens émérites" et lancer le mouvement d’émulation en préparation du 70e anniversaire de la libération de la capitale en 2024, le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et la vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân ont envoyé leurs corbeilles de fleurs en guise de félicitations.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui est également président du Conseil central d’émulation et de récompense, a rappelé l’Appel à l’émulation patriotique lancé le 11 juin 1948 par le président Hô Chi Minh, pour qui, l’émulation était synonyme de patriotisme et ceux qui participaient aux mouvements d’émulation étaient des patriotes.

Ce mouvement s’est largement développé sous le leadership du Parti et avec l’engagement de tout le système politique et la participation de toutes les couches de la population pour devenir une tradition précieuse du peuple vietnamien et une force motrice importante conduisant la révolution vietnamienne de victoire en victoire, a-t-il fait valoir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi Dinh Tiên Dung remettent le titre de «Citoyen émérite de la capitale» 2023 à dix personnes modèles. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a appelé la capitale Hanoi à bâtir les personnes généreuses et polies, élégantes et courtoises, sentimentales, civilisées, représentatives de la culture, de la conscience et de la dignité humaine des hommes vietnamiens.



La capitale Hanoi devrait continuer à renforcer la sensibilisation à la signification et à l’importance du mouvement "Bonnes personnes, bonnes actions" et d’autres mouvements d’émulation patriotique, a-t-il demandé.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé à la capitale à continuer de créer des conditions favorables permettant au peuple de promouvoir son droit de maître, son rôle et sa responsabilité de participer à l’édification et au remodelage du Parti et du système politique de la ville sains et puissants.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite l’exposition "Mille fleurs offertes au président Hô Chi Minh". Photo : VNA

Il faut en même temps endiguer et repousser résolument la dégradation en termes d’idéologie politique, de moralité et de mode de vie ainsi que les manifestations d’auto-évolution et d’auto-transformation en interne, a-t-il poursuivi.



Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié les résultats du mouvement d’émulation patriotique de la ville de Hanoi, et salué les "citoyens émérites" de Hanoi et les personnes qui se sont distinguées dans le mouvement "Bonnes personnes, bonnes actions".



Il a espéré que Hanoi promouvra fortement la tradition de "Ville modèle pour tout le pays", étant toujours la localité qui fait œuvre de pionnier dans les mouvements d’émulation patriotique, contribuant activement à la construction d’un Vietnam puissant et prospère. – VNA