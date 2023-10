Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé dans une dépêche aux agences, ministères et administrations locales concernés de se préparer à répondre en temps opportun aux risques posés par les fortes pluies et les inondations dans le Centre.

De fortes pluies ont provoqué de profondes inondations dans les zones basses du district de Quang Diên, province de Thua Thiên-Huê. Photo : VNA

Le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF) a averti d’une probabilité de fortes pluies persistantes et prolongées, notamment dans le Centre.Du 12 au 14 octobre, des pluies torrentielles sont prévues sur la région allant des provinces de Nghê An à Quang Nam, avec des précipitations allant de 200 à 400 mm, voire dépassant 700 mm dans certaines zones.Du 15 au 16 octobre, la région allant des provinces de Quang Binh à Quang Ngai devrait enregistrer des précipitations de 150 à 300 mm, certaines zones pouvant enregistrer plus de 500 mm.Il existe un risque élevé d’inondations profondes dans les zones basses, d’inondations urbaines, de crues soudaines et de glissements de terrain dans les zones montagneuses, a mis en garde le NCHMF.Afin d’assurer la sécurité humaine et d’atténuer les dommages matériels aux résidents et à l’État, le chef du gouvernement a demandé aux autorités de suivre de près l’évolution des conditions météorologiques et mettre en œuvre de manière proactive et efficace des mesures de réponse.La demande est adressée au Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, au Comité de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, de la recherche et du sauvetage, aux ministres et aux présidents des comités populaires des localités du Centre et des Hauts Plateaux du CentreLes autorités doivent être prêtes à évacuer les ménages des zones dangereuses, en particulier celles présentant un risque élevé de glissements de terrain, de crues soudaines et d’inondations profondes, vers des endroits sûrs.Elles devraient avoir des plans pour fournir un hébergement temporaire, de la nourriture et des articles essentiels aux personnes évacuées. La sécurité des enseignants, des élèves et des établissements d’enseignement dans les zones inondées doit également être assurée, tandis qu’il est conseillé de mettre en œuvre des mesures de protection des digues et des réservoirs en fonction des niveaux d’alerte.Les provinces et les villes sont tenues d’assurer la communication et de donner des conseils aux populations sur la manière de rester en sécurité et de préparer la nourriture et les articles essentiels au cas où des catastrophes entraîneraient un isolement prolongé.Elles devraient également disposer de forces et de moyens dans les zones clés pour organiser rapidement l’évacuation et mener des opérations de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.Une série de tâches sont également confiées aux ministères des Ressources naturelles et de l’Environnement, de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Éducation et de la Formation et des Transports. – VNA