Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé mercredi 16 août une dépêche demandant que des mesures soient prises pour s’assurer que les manuels scolaires et les enseignants soient prêts pour l’année scolaire 2023-2024.

Des manuels en vente pour l’année scolaire 2023-2024. Photo : VNA

La résolution n°29-NQ/TW du 11e mandat du Comité central du Parti, en date du 4 novembre 2013, prévoit la rénovation fondamentale et intégrale dans l’éducation et la formation au service de l’industrialisation et de modernisation nationales dans une économie de marché à orientation socialiste pendant l’intégration internationale.

Parallèlement, la résolution n°88/2014/QH13 du 28 novembre 2014 et la résolution n° 51/2017/QH14 du 21 novembre 2017 sur le même sujet suggèrent que les acteurs du secteur de l’éducation doivent préparer activement des ressources, avec une attention particulière aux questions relatives aux manuels scolaires et aux enseignants.

Cependant, la compilation a été retardée, tout comme la sélection, l’impression et la distribution des manuels. Il y a aussi une pénurie d’enseignants dans certaines localités, des difficultés dans le recrutement et des lacunes dans les politiques pour les enseignants.

Compte tenu de cela, pour préparer l’année scolaire 2023-2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère de l’Éducation et de la Formation d’ordonner aux parties prenantes engagées dans la rédaction des manuels scolaires d’examiner, de lancer de manière transparente des appels d’offres pour l’impression et la distribution des manuels scolaires et d’examiner immédiatement tous les étapes vers la réalisation.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation est chargé de diriger les localités pour améliorer le travail, tout en fournissant des supports de manuels aux élèves déshérités, défavorisés et issus d’ethnies minoritaires et à ceux des régions lointaines et reculées.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation est invité à se coordonner avec le ministère de l’Intérieur pour procéder au recrutement des enseignants et de faire des plans pour garantir des sources de recrutement pour les localités.

Dans la dépêche, le chef du gouvernement a également donné des instructions détaillées sur les questions au ministère de l’Intérieur, au ministère des Finances et aux comités populaires au niveau provincial. - VNA