Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé mercredi 19 juillet à Hanoi, de redoubler d’efforts pour accélérer la réforme administrative pour apporter des résultats au peuple et amener le pays à continuer de se développer.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la 5e réunion Comité de pilotage du gouvernement pour la réforme administrative. Photo: VNA





S’exprimant lors de la 5e réunion Comité de pilotage du gouvernement pour la réforme administrative, il a souligné trois priorités de la réforme administrative, à savoir la révision des documents juridiques normatifs, la révision des procédures administratives à tous les niveaux et la révision du contigent de personnel.



Le chef du gouvernement a demandé aux membres du Comité de pilotage, aux responsables des ministères, des branches et des localités de considérer la réforme administrative comme une tâche centrale et un critère pour évaluer les cadres, les fonctionnaires et les employés.



Il faut renforcer le dialogue, accélérer la résolution des difficultés et obstacles rencontrées pour les citoyens et les entreprises, mettre en œuvre de toute urgence et efficacement les instructions relatives à la réforme des procédures administratives, à l’amélioration de l’environnement des investissements et des affaires, a-t-il indiqué.

Les délégués à la 5e réunion Comité de pilotage du gouvernement pour la réforme administrative. Photo: VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé le ministère de l’Intérieur d’étudier et de proposer des mesures et des solutions nouvelles, innovantes et de percée pour organiser la mise en œuvre du programme de réforme administrative de l’Etat pour la période 2021-2030 ; d’assumer la responsabilité principale pour l’organisation des missions de contrôle de la mise en œuvre de la réforme administrative dans les ministères, les branches et les localités.

Selon le Comité de pilotage, au premier semestre, les ministères et organes ont conseillé au gouvernement de soumettre à l’Assemblée nationale pour adoption 11 lois et résolutions.

Au cours du deuxième trimestre, le Premier ministre a rendu deux décisions approuvant le plan de réduction et de simplification de 47 réglementations commerciales relevant des compétences de gestion publique du ministère des Sciences et des Technologies et du ministère de la Sécurité publique dans dix documents juridiques normatifs.

Depuis 2021, les ministères et les organes de rang ministériel ont supprimé et simplifié 2.352 réglementations commerciales dans 191 documents juridiques normatifs, mis en œuvre le plan visant à réduire et à simplifier 470 réglementations commerciales dans 56 documents juridiques normatifs. – VNA