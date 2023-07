Les secouristes recherchent jour et nuit des victimes dans le glissement de terrain au col de Bao Loc. Photo: VNA



Lam Dong (VNA) - Le Premier ministre a promulgué le 31 juillet une dépêche sur le règlement des conséquences du glissement de terrain au col de Bao Loc, province de Lam Dong, et la réponse de manière proactive aux fortes pluies dans les provinces des Hauts Plateaux du Centre et du Sud.



Le Premier ministre a demandé au Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle des catastrophes, au Comité national d'intervention en cas d'incidents et de catastrophes, de recherche et de sauvetage, aux ministres, aux présidents des Comités populaires de niveau provincial, de prendre de manière drastique, rapide et efficace des mesures pour prévenir, lutter et surmonter les conséquences des catastrophes naturelles.



Les Comités populaires provinciaux, notamment des provinces de Lam Dong, Binh Thuan, Binh Phuoc et Kien Giang, doivent être proactifs dans le règlement des conséquences causées par les récentes fortes pluies, garantissant la stabilité de la vie et des activités de la population.



Le président du Comité populaire provincial de Lam Dong doit se concentrer sur la direction des opérations de recherche des personnes portées disparues, de soutien aux familles des victimes, de traitement rapide des risques de glissements de terrain, ainsi que sur la garantie de la sécurité de la circulation sur la Nationale 20.



Au matin du 31 juillet, les forces compétentes travaillaient toujours sur le lieu du glissement de terrain . Photo: VNA

Depuis le matin du 28 juillet, de fortes pluies s'abattent sur la province de Lam Dong, notamment dans les districts de Da Huoai, Bao Lam, Di Linh et la ville de Bao Loc.



Le 30 juillet à 15h30, le tronçon de la Nationale 20 traversant le col de Bao Loc a subi un grave glissement de terrain. Des centaines de blocs de roche et de terre ont glissé sur toute la surface de la route du col, sur lequel se trouve un poste de police de la circulation. Une partie de ce poste a été ensevelie.



Vers 22h00 le 30 juillet, les secouristes ont retrouvé les corps de trois policiers ensevelis au poste de police de la circulation au col de Bao Loc.

Les victimes ont été identifiées comme étant le commandant Nguyen Khac Thuong (né en 1981), le sous-capitaine Le Quang Thanh (né en 1977) et le sous-capitaine Le Anh Sang (né en 1990).

Les secouristes continuent de rechercher un résident nommé Ngoc Anh. -VNA