L'accident de la route survenu dans la province de Dong Nai. Photo : VNA

Hanoï, 30 septembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié une dépêche demandant aux autorités de la province méridionale de Dong Nai de mobiliser toutes les ressources disponibles et le personnel médical pour soigner les victimes de l'accident de la route survenu dans la ville, qui a laissé quatre morts et plusieurs blessés.En ce sens, les autorités du Comité populaire local sont chargés d'organiser des réunions avec les organismes et forces concernés pour rechercher la cause et garantir la sécurité routière.D'autre part, ils sont chargés de coopérer avec les ministères de la Sécurité publique et des Transports et les autorités locales de Hô Chi Minh-Ville et de Binh Thuan dans le cadre de l'inspection complète du respect des règles relatives au secteur du transport automobile par les sociétés et personnes impliquées dans l’accident.Le ministère de la Sécurité publique a pour tâche de clarifier la cause et d'appliquer des amendes ou des sanctions aux cas qui violent les règles, à l'origine de l'incident, tout en améliorant la sécurité des infrastructures routières sur l'autoroute 20 où s'est produit l'accident.Les présidents des Comités populaires provinciaux doivent adopter des orientations pour garantir au mieux la sécurité de la vie, de la santé et des biens des personnes.- VNA