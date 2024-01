La conférence en ligne sur le projet de construction d'une ligne d'électricité de 500 kV dans la province de Thanh Hoa. Photo : VNA



Thanh Hoa (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 28 janvier, dans la province de Thanh Hoa (Centre), une conférence sur l'accélération de la mise en œuvre du projet de construction d'une ligne d'électricité de 500 kV reliant Quang Trach (Quang Binh) à Pho Noi (Hung Yen) (ligne d'électricité de 500 kV, circuit 3 élargie).



Avant cette conférence, dans l'après-midi du 27 janvier, Pham Minh Chinh a inspecté les travaux de construction et a offert des cadeaux aux travailleurs sur le chantier de construction de la ligne d'électricité de 500 kV, circuit 3, qui traverse les provinces de Thai Binh, Nam Dinh, Ninh Binh et Thanh Hoa.



Le projet de ligne d’électricité de 500 kV de Quang Trach à Pho Noi, d'une longueur totale d'environ 519 km, a comme point de départ le centre électrique de Quang Trach (Quang Binh) et point final la station de transformation 500 kV de Pho Noi (Hung Yen). Le projet comprend quatre sous-projets et dispose d’un investissement total d'environ 22 350 milliards de dongs (916,35 millions de dollars). Après des retards dus à diverses raisons, dans les derniers jours de décembre 2023 et janvier 2024, le projet a démarré.



S'exprimant lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que l'électricité était un besoin essentiel de chaque personne et du développement socio-économique du pays en général. Il ne doit pas y avoir de pénurie d'électricité pour la production, les affaires et la consommation des ménages.

Le Premier ministre a demandé la mise en œuvre drastique et efficace de mesures pour assurer l'approvisionnement en 2024 et les années suivantes, notamment la promotion du projet de ligne de 500 kV, circuit 3 car il s'agit d'un projet national clé jouant un rôle important dans la sécurité énergétique nationale, en particulier dans le Nord.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, branches, localités et unités concernés de se coordonner et de se concentrer sur la mise en œuvre du projet pour garantir les délais fixés, résoudre les problèmes et difficultés qui surviennent. Il demandé au ministère de la Construction de veiller à assurer l'approvisionnement en matières premières. Il a aussi ordonné d'accroître les activités d'information et de communication afin que les gens comprennent le projet et soutiennent sa mise en œuvre.

Enfin, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est dit convaincu que cette ligne de 500 kV serait achevée, comme prévu, avant le 30 juin 2024. - VNA