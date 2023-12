Photo d'illustration : VNA



Hanoi (VNA) – Dans son dépêche officielle signée le 20 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de renforcer et de garantir les conditions de nourriture, d'hébergement, de vie et d'apprentissage des enfants d'âge préscolaire et des élèves en semi-internat et en internat, issus des minorités ethniques et des zones montagneuses.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère de l'Éducation et de la Formation de présider et de coordonner avec les ministères et agences concernés ainsi que les comités populaires des villes et provinces au ressort central pour diriger et examiner l'organisation et la mise en œuvre du régime alimentaire pour les enfants d'âge préscolaire, les élèves en internat et en semi-internat, issus des minorités ethniques et des zones montagneuses et gérer strictement les groupes et les individus en cas de violations.

Il a demandé de renforcer la direction, la gestion et l'inspection de la mise en œuvre des politiques d'éducation ethnique, en garatissant l'hygiène, la sécurité alimentaire, la sécurité scolaire et la prévention des blessures, des incendies et des explosions dans les établissements éducatifs.

Un repas en internat pour les élèves de l'école du village 4, commune de Tra Thuy, district de Tra Bong, province de Quang Ngai. Photo : VNA



Il a également exigé la stricte application des réglementations sur la gestion financière et immobilière, l'achat d'équipements éducatifs et les réglementations sur l'éthique des enseignants, le renforcement de la gestion étatique de l’éducation, ainsi que la construction d’un environnement éducatif sûr, sain et convivial.

Le Comité des affaires ethniques du gouvernement est demandé d’utiliser efficacement les ressources du Programme cible national de développement socio-économi-que des zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques pour la période 2021-2030 pour l'éducation, garantissant la mise en œuvre de l'objectif de construire solidement 100 % des d'écoles et de salles de classe dans des communes et villages extrêmement difficiles. -VNA