Lors de la conférence de presse sur la réunion gouvernementale. Photo : VNA

Hanoï, 2 mars (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de mettre en œuvre de manière cohérente les priorités de croissance liées à la stabilité macroéconomique, de contrôler l'inflation et d'assurer les grands équilibres de l'économie nationale, a déclaré le ministre, président du bureau gouvernemental Tran Van Son lors de la conférence de presse périodique du gouvernement le 2 mars.Lors de la réunion gouvernementale de février tenue samedi matin, le Premier ministre a également ordonné des efforts pour continuer à revitaliser les moteurs de croissance traditionnels et à promouvoir la force de nouvelle croissance, a déclaré Tran Van Son.Outre les résultats positifs, le dirigeant a également souligné les limites, les lacunes, les difficultés et les défis qui doivent être résolus dans les temps à venir, notamment ceux liés au marché immobilier, aux créances douteuses et aux taux d'intérêt.Tran Van Son a déclaré que le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de continuer à mettre en œuvre de manière globale et résolue les tâches et les solutions conformément aux conclusions du Comité central du Parti, du Bureau politique et des principaux dirigeants, ainsi qu'aux Résolutions de l'Assemblée nationale et du gouvernement.Il est nécessaire de gérer les politiques monétaires de manière flexible et efficace en temps opportun, garantir une offre de crédit suffisante pour servir l’économie, surveiller de près les créances douteuses, poursuivre les mesures énergiques visant à réduire les taux d'intérêt et s'efforcer d'augmenter les recettes et de réduire les dépenses du budget de l'État.Il faut également veiller à améliorer la gestion des prix et du marché, à garantir un contrôle de l’inflation conformément aux objectifs fixés, tout en promouvant la croissance et en garantissant un approvisionnement adéquat en électricité, en essence pour la production, les affaires et la consommation.En ce qui concerne l'investissement, le Premier ministre a demandé aux autorités de faciliter l'attraction et le décaissement des investissements sociaux, de résoudre de manière décisive les obstacles, d'accélérer la mise en œuvre des projets d'investissement et de mettre en place des mesures pour attirer davantage de projets d'investissement direct étranger, a poursuivi Tran Van Son.Le dirigeant a également demandé davantage de solutions pour promouvoir les exportations vers les marchés traditionnels, élargir de nouveaux marchés, mettre en œuvre efficacement les accords de libre-échange, exploiter les nouvelles opportunités issues des changements mondiaux et régionaux dans les chaînes d'approvisionnement de production, de commerce et d'investissement, et promouvoir fortement la transformation numérique et la transformation verte, l’économie circulaire et partagée, et nouveaux secteurs tels que les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.Les secteurs concernés ont été invités à accélérer le décaissement des capitaux d'investissement publics, à accélérer l'approbation de la planification et à achever de toute urgence la formulation, l'évaluation et l'approbation des plans restants et de cinq plans régionaux.Le Premier ministre a également souligné la nécessité d'améliorer les mécanismes, les politiques, les lois, les procédures administratives et d'éliminer les obstacles à la production et aux activités commerciales, a déclaré Tran Van Son. - VNA