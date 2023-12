Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Les cérémonies d'inauguration de l'aéroport de Dien Bien, des autoroutes Tuyen Quang - Phu Tho et My Thuan - Can Tho et du pont My Thuan 2 se sont déroulées par vidéoconférence dans les provinces accueillant les projets, à savoir la province de Dien Bien (Nord-Ouest), la provinc de Phu Tho (Nord) et les provinces du delta du Mékong de Vinh Long et Tien Giang. Dien Bien, 24 décembre (VNA) - Quatre projets de transport importants à l'échelle nationale ont été inaugurés le 24 décembre en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.Les cérémonies d'inauguration de l'aéroport de Dien Bien, des autoroutes Tuyen Quang - Phu Tho et My Thuan - Can Tho et du pont My Thuan 2 se sont déroulées par vidéoconférence dans les provinces accueillant les projets, à savoir la province de Dien Bien (Nord-Ouest), la provinc de Phu Tho (Nord) et les provinces du delta du Mékong de Vinh Long et Tien Giang.

Le projet de construction et d'agrandissement de l'aéroport de Dien Bien, dans la province de Dien Bien, a débuté le 22 janvier 2022 et a nécessité un investissement total de près de 1,47 billion de dongs (60,6 millions de dollars). L'aéroport est capable d'accueillir des A320/A321 et avions similaires, ainsi que 500.000 passagers par an. Elle dessert actuellement les liaisons aériennes Hanoi - Dien Bien et Ho Chi Minh-Ville - Dien Bien.



L'autoroute Tuyen Quang - Phu Tho, reliée à l'autoroute Noi Bai - Lao Cai, mesure 40,2 km de long au total, dont 11,63 km traversant la province septentrionale de Tuyen Quang et 28,57 km traversant Phu Tho. La construction de la route à quatre voies avec une vitesse nominale de 120 km/h, investie avec un total de 3,75 billions de dongs, a commencé début 2021.

Inauguration de l'autoroute My Thuan - Can Tho. Photo : VNA

Pendant ce temps, l'autoroute My Thuan - Can Tho, qui fait partie du projet de l'autoroute Nord-Sud à l'est, s'étend sur près de 23 km et nécessite un investissement total de plus de 4,8 billions de dong. Les travaux sur cette autoroute ont commencé en janvier 2021. Ils commencent à l'intersection du pont My Thuan 2 et de l'autoroute Trung Luong - My Thuan. Son extrémité est temporairement reliée à la route nationale 1 mais sera à l'avenir reliée à l'autoroute Can Tho - Ca Mau. Dans la première phase, cette route comporte quatre voies et une vitesse nominale de 80 km/h.

Inauguration du pont My Thuan 2. Photo : VNA

Le pont My Thuan 2, long de 6,61 km, qui enjambe la rivière Tien et relie Tien Giang à Vinh Long, est le premier pont à haubans entièrement conçu et construit par des ingénieurs et des ouvriers vietnamiens. Il représente un investissement total de 5.000 milliards de dôngs et les travaux ont commencé en février 2020. Ce pont relie non seulement les autoroutes Trung Luong - My Thuan et My Thuan - Can Tho, mais raccourcit également la distance entre Hô Chi Minh-Ville et la ville de Can Tho.



S'exprimant lors de la cérémonie tenue à Dien Bien Phu, ville de la province de Dien Bien, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance des infrastructures de transport pour le développement socio-économique.



Il a déclaré que seulement 1.163 km d'autoroutes ont été mis en service entre 2000 et 2021, alors que la Résolution du 13e Congrès national du Parti vise environ 5.000 km à construire d'ici 2030. Cela signifie que la longueur des autoroutes qui doivent être construites entre 2021 et 2030 est près de quatre fois celui construit au cours des 20 dernières années.



À cette fin, a-t-il noté, le Parti et l'État ont fourni d'importantes ressources, permis différentes formes d'investissement et publié des politiques appropriées pour mobiliser l'engagement privé dans le développement des infrastructures de transport.



L'inauguration des quatre projets est une étape dans la mise en œuvre de la politique de délégation du pouvoir aux localités et de mobilisation des investissements provenant de sources budgétaires non étatiques pour le développement des infrastructures, a déclaré le Premier ministre.

Photo : VNA

Le chef du gouvernement a attribué ce résultat à la direction du Comité central du Parti, le soutien de l’Assemblée nationale, des conseils populaires locaux, du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations socio-économiques et des habitants des zones abritant les projets, ainsi que les efforts des ministères, des secteurs, des investisseurs, des Comités de gestion de projets, des concepteurs, des entrepreneurs, des travailleurs et des résidents locaux.



Il a demandé aux parties concernées d'exploiter les installations de manière efficace, de continuer à perfectionner et à relier ces installations aux structures connexes, et de garantir que les personnes déplacées pour servir les projets aient une qualité de vie meilleure ou au moins similaire à celle de leurs lieux de vie précédents. - VNA Le pont My Thuan 2, long de 6,61 km, qui enjambe la rivière Tien et relie Tien Giang à Vinh Long, est le premier pont à haubans entièrement conçu et construit par des ingénieurs et des ouvriers vietnamiens. Il représente un investissement total de 5.000 milliards de dôngs et les travaux ont commencé en février 2020. Ce pont relie non seulement les autoroutes Trung Luong - My Thuan et My Thuan - Can Tho, mais raccourcit également la distance entre Hô Chi Minh-Ville et la ville de Can Tho.S'exprimant lors de la cérémonie tenue à Dien Bien Phu, ville de la province de Dien Bien, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance des infrastructures de transport pour le développement socio-économique.Il a déclaré que seulement 1.163 km d'autoroutes ont été mis en service entre 2000 et 2021, alors que la Résolution du 13e Congrès national du Parti vise environ 5.000 km à construire d'ici 2030. Cela signifie que la longueur des autoroutes qui doivent être construites entre 2021 et 2030 est près de quatre fois celui construit au cours des 20 dernières années.À cette fin, a-t-il noté, le Parti et l'État ont fourni d'importantes ressources, permis différentes formes d'investissement et publié des politiques appropriées pour mobiliser l'engagement privé dans le développement des infrastructures de transport.L'inauguration des quatre projets est une étape dans la mise en œuvre de la politique de délégation du pouvoir aux localités et de mobilisation des investissements provenant de sources budgétaires non étatiques pour le développement des infrastructures, a déclaré le Premier ministre.Le chef du gouvernement a attribué ce résultat à la direction du Comité central du Parti, le soutien de l’Assemblée nationale, des conseils populaires locaux, du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations socio-économiques et des habitants des zones abritant les projets, ainsi que les efforts des ministères, des secteurs, des investisseurs, des Comités de gestion de projets, des concepteurs, des entrepreneurs, des travailleurs et des résidents locaux.Il a demandé aux parties concernées d'exploiter les installations de manière efficace, de continuer à perfectionner et à relier ces installations aux structures connexes, et de garantir que les personnes déplacées pour servir les projets aient une qualité de vie meilleure ou au moins similaire à celle de leurs lieux de vie précédents. - VNA

source