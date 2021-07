Le Premier ministre Pham Minh Chinh (premier rang, 5e à partir de la gauche) et des représentants d'organisations internationales à la cérémonie de lancement de la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La cérémonie de lancement de la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 au lieu le 10 juillet au matin, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.



Selon le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long, la campagne de vaccination contre le COVID-19 de juillet 2021 à avril 2022 pour toutes les personnes de plus de 18 ans, est la plus grande campagne de vaccination de l'histoire du pays, dans le but de protéger la santé et la vie de la population et de retrouver rapidement la vie normale.



S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu'il s'agissait d'un événement important qui affirmait la détermination du Parti, de l'État et du peuple tout entier à contenir l'épidémie.



Selon lui, à ce jour, le Vietnam a reçu des engagements et signé des contrats pour recevoir plus de 100 millions de doses de vaccins contre le coronavirus en 2021. Parallèlement, le transfert de technologies, la recherche et la production de vaccins dans le pays, sont fortement encouragés.



A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé au consensus, à la solidarité, au soutien et à la responsabilité de tout le peuple pour vaincre l'épidémie.



Appréciant les sacrifices et les efforts inlassables des forces de première ligne telles que les agents de santé, les militaires et les policiers, le Premier ministre, au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, leur a adressé ses remerciements. Il a également remercié le peuple pour leur participation unanime à la prévention et au contrôle de l’épidémie.

Le chef du gouvernement a souligné que de nombreuses difficultés attendaient, mais plus les épreuves étaient difficiles, plus les Vietnamiens devaient promouvoir la solidarité pour mettre en oeuvre avec succès la campagne de vaccination.



Auparavant, Pham Minh Chinh a visité le Centre d'opération de la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 situé au siège du ministère de la Défense. Ce centre fonctionne 24 heures sur 24 et est connecté au Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, avec les 63 villes et provinces du pays et les zones militaires.